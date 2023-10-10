160 млн лет в забытье. Найдена тектоническая плита, некогда занимавшая четверть Тихого океана (фото)

Исследователи предполагают, миллионы лет назад площадь мега-плиты достигала невероятных 38,8 миллиона квадратных километров.

Сегодня литосфера Земли, ее скалистая внешняя оболочка, состоит из примерно 15 тектонических плит, каждая из которых отличается формой и размером. Сейсмологи обнаруживают мощную сейсмическую активность вдоль границ тектонических плит, где они трутся друг о друга, что вызывает землетрясения, пишет Daily Mail.

Однако так было не всегда. В древнем геологическом прошлом нашей планеты большие тектонические плиты исчезали в мантии Земли посредством субдукции. Это геологический процесс, при котором один край литосферной плиты опускается ниже края другой, в результате чего вся плита может быть потеряна со временем. К счастью, она не исчезает полностью — погруженная плита оставляет после себя следы, а именно фрагменты горных пород, скрытые в горных поясах. Все это дает ученым возможность узнать в древнее геологическое прошлое Земли.

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В новом исследовании кандидат наук в области тектоники плит в Утрехтском университете в Нидерландах Сюзанна Ван де Лагемаат с коллегами сосредоточились на изучении самого сложного региона тектонических плит Земли — территории вокруг Филиппин. Этот регион почти полностью состоит из океанической коры, однако некоторые ее части возвышаются над уровнем моря и содержат породы самого разного возраста.

В ходе исследования ученым удалось обнаружить древнюю мега-плиту, существовавшую на Земле около 160 миллионов лет назад и занимавшую площадь в 38,8 миллиона квадратных километров, что составляет приблизительно четверть современного Тихого океана.

Для исследования исследователи изучили самый сложный регион тектонических плит Земли — территорию вокруг Филиппин Фото: Gondwana Research

По словам Ван де Лагемаат, со временем плита медленно погружалась и терлась в течение миллионов лет, все больше затягиваясь гравитацией под соседнюю плиту. Эта тектоническая мега-плита получила название Понт. Ученые предполагают, что она существовала еще 20 миллионов лет назад, однако ее размеры к этому времени сильно уменьшились.

В ходе исследования ученые использовали компьютерное моделирование и изучили океанические породы, называемые "реликвиями Понта" — именно они помогли идентифицировать плиту и ее движение.

Команда отмечает, что существует много плит, которые некогда находились на поверхности нашей планеты, однако исчезли со временем. Модель, использованная учеными, показывает, что Понт существовал еще 160 миллионов лет назад, однако команда не исключает, что в действительности эта тектоническая плита может быть и старше. Модель также показывает, что плита полностью исчезла с лица Земли около 20 миллионов лет назад, то есть она просуществовала минимум 140 миллионов лет, а может быть и больше.

Авторы исследования использовали геологические данные для реконструкции движения нынешних плит с помощью компьютерного моделирования. Результаты свидетельствуют о наличии обширной территории, потенциально освобожденной субдукцированной плитой.

Кроме того, на севере Борнео исследователи обнаружили "самую важную часть головоломки": океанические скалы, называемые "реликвиями Понта", состоящие из базальта. Команда использовала магнитные методы и смогла определить, что здешний базальт был "реликвиями Понта", оставшимися после субдукции этой части плиты, около 85 миллионов лет назад. При этом сам базальт, похоже, был сформирован около 135 миллионов лет назад.

Понт выделен розовым цветом в разное время: 50 миллионов лет назад, 100 миллионов лет назад и 150 миллионов лет назад Фото: Gondwana Research

Далее ученые смоделировали движение куска базальта между 85 и 135 миллионами лет и получили информацию о движении всей плиты. После этого ученые сравнили это движение с движением уже известных плит в тот же интервал времени, и пришли к выводу, что имеют дело с ранее неизвестной тектонической плитой.

Отметим, что более 10 лет назад ученые уж предсказали существование тектонической мега-плиты Понт, основываясь на фрагментах старых тектонических плит, найденных глубоко в мантии Земли, однако теперь эта гипотеза подкрепилась вескими доказательствами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали первый суперконтинент: исчез с лица Земли 2,8 млрд лет назад.