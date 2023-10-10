Холоднокровное млекопитающее: как вымершие козы нарушили все правила эволюции (фото)

Млекопитающие являются теплокровными, а рептилии хладнокровными — эти свойства животных давно исследованы и воспринимаются как аксиома. Тем не менее, ранее существовало уникальное млекопитающее, которое было хладнокровным.

Млекопитающие, как и мы, являются теплокровными существами, которым нужно регулярно питаться, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. В отличие от них, рептилии, такие как змеи и ящерицы, являются холоднокровными; они полагаются на окружающую среду, чтобы регулировать температуру своего тела, пишет IFLScience.

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Однако существует, или точнее существовал, загадочное млекопитающее, которое перевернуло это представление с ног на голову.

На отдаленном средиземноморском острове, известном сегодня как Майорка в Испании, жил необычный вид коз под названием Myotragus balearicus. Эти козы были довольно маленькими, ростом всего около 45 сантиметров, и они столкнулись с уникальной проблемой. Застряв на бедном на ресурсы острове, они должны были приспосабливаться, чтобы выжить, и так они стали единственными в мире хладнокровными млекопитающими.

Со временем эти козы претерпели значительные изменения. У них появились более короткие конечности, меньший мозг и уменьшились органы чувств, и они, по сути, стали карликовыми козами. Эти адаптации помогли им сохранить энергию и процветать в сложной среде. Но что действительно впечатляет, так это то, что их кости демонстрируют характеристики, подобные тем, что встречаются у рептилий.

Эта реконструкция показывает, как мог выглядеть Myotragus balearicus Фото: Wikimedia Commons

Как известно, рептилии растут медленно и могут приостанавливать свой рост в зависимости от имеющихся ресурсов. Такая модель роста оставляет отчетливые следы на их костях. Когда ученые исследовали костную структуру Myotragus balearicus, они обнаружили кое-что неожиданное. Кости козла содержали те же самые пластинчатые ткани, которые ранее встречались только у холоднокровных рептилий, таких как крокодилы. Это означало, что, как и рептилии, эти козлы обладали способностью медленно расти и гибко регулировать скорость своего роста в зависимости от имеющихся ресурсов.

Эти козы также достигали зрелости гораздо позже, чем обычные козы. В то время как обычная коза может стать половозрелой лишь за девять месяцев, Myotragus balearicus нуждался для этого около 12 лет.

Их образ жизни также кардинально отличался от современных коз. Вместо того, чтобы быть ловкими альпинистами, они, вероятно, наслаждались медленной жизнью под средиземноморским солнцем, подобно рептилиям.

Исследователи Мейке Келер и Сальвадор Мойя-Сола в своем исследовании объяснили, что Myotragus balearicus имел не только физические черты, но и особенности роста и метаболические потребности, подобные эктотермным рептилиям, таким как ящерицы и черепахи. Это означает, что эти козы приспособились к поведению больше похожему на рептилий, чем на млекопитающих.

Однако важно отметить, что изучение только костей может быть противоречивым. Обычно холоднокровные животные имеют медленно растущие пластинчатые кости, тогда как теплокровные животные имеют быстрорастущие фиброламеллярные кости. Однако некоторые виды динозавров и птиц демонстрируют сочетание этих типов костей, что свидетельствует о промежуточном состоянии между теплокровностью и холоднокровностью.

Myotragus balearicus предлагает уникальное окно в прошлое, поскольку он жил на острове, где не было естественных хищников. Этот карликовый вид коз просуществовал 5,2 миллиона лет, что более чем вдвое дольше, чем их материковые собратья. Их рептилоподобные черты позволяли им процветать в условиях дефицита ресурсов.

К сожалению, единственное в мире хладнокровное млекопитающее не выдержало прибытия людей на остров около 3 000 лет назад. В сочетании с уменьшением количества любимых видов растений это привело к их вымиранию.

Эти козы, вопреки всему, стали единственными известными холоднокровными млекопитающими на Земле, благодаря своим рептилоподобным характеристикам. Хотя их больше нет, их наследие проливает свет на невероятное разнообразие жизни на нашей планете и удивительные способы, которыми существа могут приспосабливаться к своему окружению.

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