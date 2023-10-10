Пропуск в клуб долгожителей: благодаря чему люди доживают до 100 лет

Новое исследование позволило выделить определенные области организма, на которые стоит обращать особое внимание для повышения шансов попасть в число людей, доживающих до 100 лет.

Сегодня мы все чаще слышим и читаем рассказы о людях, доживших до 100 лет и более. Когда-то такие люди, называемые долгожителями, были большой редкостью, но в настоящее время они становятся все более распространенными. Более того, начиная с 1970-х годов, их число удваивается примерно каждое десятилетие. Вопрос о том, почему одни из нас доживают до ста свечей, а другие нет, до сих пор будоражит умы ученых. Но ответ на него, согласно новому исследованию, возможно, кроется в сложном сочетании наших генов и того, как мы живем, пишет ScienceAlert.

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Недавнее исследование пролило свет на эту загадку. Исследователи изучили данные о состоянии здоровья 44 000 шведов, проследив их жизнь на протяжении 35 лет, чтобы выяснить, кто из них доживет до 100 лет. Интересно, что 85% тех, кто достиг этого возраста, были женщинами.

В ходе исследования они изучали 12 специфических признаков в крови, называемых биомаркерами. Эти биомаркеры позволяют судить о различных функциях организма, таких как воспаление, метаболизм, состояние печени и почек. Некоторые из этих биомаркеров даже были связаны с процессом старения в более ранних исследованиях.

Главным открытием последней научной работы, посвященной этому, стало то, что у тех, кто отметил свой сотый день рождения, начиная с шестидесяти лет, как правило, наблюдался более высокий уровень трех конкретных биомаркеров: глюкозы (сахара в крови), креатинина (связанного с работой почек) и мочевой кислоты (побочного продукта пищеварения). Хотя медианные значения этих маркеров у столетних людей были примерно такими же, как и у остальных, они редко демонстрировали экстремальные значения. Например, у большинства из тех, кто дожил до 100 лет, уровень сахара в крови в первые годы жизни не превышал 6,5, а уровень креатинина — 125.

Еще более интересным является то, что некоторые из этих биомаркеров, которые мы часто измеряем во время плановых обследований, у столетних людей были совсем другими по сравнению с теми, которые принято считать "нормальными". Но ведь эти нормы основаны на более молодых людях, так что, возможно, нам нужен новый критерий для стареющего населения, говорят ученые.

При более глубоком рассмотрении результатов оказалось, что некоторые биомаркеры четко связаны с шансами дожить до 100 лет. Например, у людей с более низким уровнем общего холестерина и железа в крови шансы стать долгожителями были несколько ниже. С другой стороны, более высокие уровни глюкозы, креатинина и некоторых маркеров функции печени также снижали эти шансы.

Для наглядности рассмотрим мочевую кислоту. У людей с самыми низкими показателями вероятность дожить до 100 лет составляла 4%, а у людей с самыми высокими показателями — всего 1,5%. Хотя эти различия могут показаться незначительными, они указывают на связь между обменом веществ в организме, питанием и возможностью прожить исключительно долгую жизнь.

Так в чем же секрет долголетия некоторых людей? Хотя данное исследование дает нам возможность заглянуть в таинственный мир долгожителей, оно не позволяет точно определить образ жизни или гены, которые приводят к таким уникальным уровням и итоговой продолжительности жизни. Однако можно предположить, что то, что мы едим и то сколько мы пьем, может влиять на эти маркеры.

И все же, хотя гены и выбор образа жизни, вероятно, играют определенную роль в долголетии, здесь не обошлось без доли везения. Но одно можно сказать точно: понимание особенностей своего организма и его тонких признаков может стать первым шагом к вступлению в клуб 100-летних!

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