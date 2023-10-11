Запах меняет мир. То, чем вы пахнете, может изменить то, как вы воспринимаете цвет: что обнаружили ученые

Восприятие цветов в некоторых случаях может меняться из-за запахов. К такому выводу пришли британские ученые, проведя исследование.

Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, доказывает, что определенные запахи могут менять то, как вы воспринимаете цвета, хотя эффекты довольно тонкие и часто остаются незамеченными. В этом исследовании ученые изучали невероятную связь между нашим обонянием и восприятием цвета, пишет ScienceAlert.

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Наши органы чувств, такие как зрение и обоняние, обычно рассматриваются как отдельные и отличные друг от друга. Однако на самом деле существует определенный уровень пересечения между нашими органами чувств, даже для тех, кто не испытывает явления синестезии, когда люди могут "чувствовать" цвета или "слышать" формы.

Например, если вы когда-нибудь пили вишневую газировку, которая имела странный оранжевый цвет, ваши глаза могут обмануть ваш мозг, заставив его ожидать апельсинового вкуса. Точно так же, если клубничный напиток имеет чрезвычайно яркий красный цвет, ваш нос может почувствовать более сладкий аромат. Мы уже достаточно много знаем о том, как цвет может влиять на наше ощущение вкуса, но то, как обоняние взаимодействует с цветом, изучено не так хорошо.

Команда исследователей из трёх университетов Великобритании провела эксперимент, чтобы выявить особые способы, которыми запахи могут влиять на наше восприятие реальности. Они набрали 24 взрослых участников обоих полов и попросили их сесть в тёмной комнате перед экраном компьютера. Очиститель воздуха очищал воздух в течение четырех минут, после чего в течение пяти минут в комнату выпускали запах.

Эксперимент проходил так: участникам не говорили об аромате, но сообщили, что они увидят цветное пятно на экране. Их задача состояла в том, чтобы отрегулировать два ползунка, один из которых двигался от жёлтого к синему, а другой — от зелёного к красному так, чтобы цветное пятно выглядело как нейтральный серый цвет.

Этот процесс повторялся для всех участников, при этом каждый человек подвергался воздействию четырех разных запахов по пять раз. Запахи включали карамель, вишню, кофе, лимон и мяту, которые выбирали случайно, а вода без запаха служила контролем для каждого участника.

Исследователи обнаружили, что когда участники чувствовали запах, они, как правило, отодвигали ползунки от нейтрального серого цвета. Иначе говоря, запах влиял на их восприятие серого цвета, заставляя его склоняться к "ожидаемым ассоциациям между запахом и цветом".

Например, когда комнату наполнял запах кофе, серый цвет казался немного красно-коричневым. С другой стороны, запах карамели приводил к более желтому серому.

По словам когнитивного психолога Райана Уорда из Ливерпульского университета Джона Мура, "эта "сверхкомпенсация" свидетельствует о том, что роль кросс-модальных ассоциаций в обработке сенсорного входа достаточно сильна, чтобы влиять на то, как мы воспринимаем информацию от разных органов чувств, здесь между запахами и цветами".

Это исследование проливает свет на необычные способы взаимодействия обоняния и зрения в нашем мозге. Хотя наш мозг непрерывно работает над интеграцией сенсорной информации, обоняние часто играет важную, но незаметную роль в формировании нашего восприятия, даже если мы этого не осознаем.

Предыдущие исследования показали, что наши носы иногда могут "чувствовать запах" того, что "видят" наши глаза, и наоборот. Например, участники предыдущих экспериментов воспринимали точки на экране компьютера как движущиеся быстрее, когда они чувствовали запах лимона, и медленнее, когда они чувствовали запах ванили.

В этом недавнем исследовании ученые расширили концепцию кросс-модальных ассоциаций, когда определенные запахи связаны с определенными цветами. Например, карамель ассоциируется с темно-коричневым и желтым, кофе — с темно-коричневым и красным, вишня — с розовым, красным и фиолетовым, мята — с зеленым и синим, а лимон — с желтым, зеленым и розовым.

Однако важно отметить, что не все запахи влияют на наше восприятие цвета одинаково. Например, мята не влияет на восприятие серого цвета так, как ожидалось. Чтобы лучше понять это взаимодействие, необходимы более масштабные исследования с большими группами участников.

Как отмечают ученые, "нам нужно знать, в какой степени запахи влияют на восприятие цвета, например, действует ли этот эффект для менее распространенных запахов или даже для запахов, с которыми мы сталкиваемся впервые".

Это исследование открывает двери для дальнейшего изучения захватывающего взаимодействия между нашими органами чувств и того, как оно может тонко формировать наше восприятие окружающего мира.

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