125 млн лет в заточении. Земная кора поглотила море воды и заперла ее под дном Тихого океана

Огромный резервуар спрятан глубоко под дном океана у побережья Новой Зеландии, и это вызывает медленные землетрясения.

Более 100 миллионов лет назад во время одного из крупнейших извержений вулканов на Земле, пористая порода в процессе эрозии поглотила целое море воды. Это продолжалось тысячелетиями и в конце концов образовался гигантский резервуар, ныне погребенный под толщей воды и морским дном, пишет Live Science.

Исследователи полагают, что невероятных размеров резервуар с водой спрятан глубоко в земной коре у побережья Новой Зеландии. Команда предполагает, что это может объяснить, почему в этом регионе происходят медленные землетрясения.

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Исследование было проведено учеными из Института геофизики Техасского университета (UTIG). Ученые обнаружили, что морские воды оказались заперты внутри вулканических пород, образовавшихся около 120-125 миллионов лет назад в раннем меловом периоде, когда шлейф лавы размером с США прорвался через земную кору и затвердел. В результате образовалось обширное плато. Со временем толстые слои отложений покрыли эти камни и похоронили все следы взрывчатого вещества на глубине около 3 километров ниже морского дна Тихого океана.

В ходе исследования команда нанесла на карту линию разлома вдоль восточного побережья Северного острова Новой Зеландии. Оказалось, что эти древние породы были аномально "влажными", причем вода составляла почти половину объема кернов, пробуренных со дня океана.

Сине-зеленый слой под желтой линией показывает воду, скрытую в камнях Фото: Andrew Gase

По словам ведущего автора исследования, морского геофизика и сейсмолога Эндрю Гейса, нормальная океанская кора, возраст которой составляет около 7-10 миллионов лет, должна была бы содержать намного меньше воды.

Теперь ученые полагают, что мелководные моря, окружавшие древнее вулканическое плато, вероятно, превратили камни в пористые соты, которые впитывали воду и сохранили ее как водоносный горизонт. Тысячелетиями эта заболоченная местность трансформировалась, поглощая все больше воды по мере того, как камни измельчались в глину и погружались все глубже в землю.

Исследователи обнаружили этот древний подводный резервуар в 15 километрах от разлома Хикуранги или зоны субдукции, где Тихоокеанская тектоническая плита опускается под Австралийскую плиту. Трения между этими двумя плитами приводит к необычным и чрезвычайно медленным землетрясениям, которые могут длиться месяцы и почти не наносят ущерба поверхности Земли. Отметим, что эти подземные толчки также известны как события "медленного скольжения" чрезвычайно редки и происходят лишь в нескольких местах по всему миру, в том числе на северо-востоке Тихого океана, в Японии, Мексике и Новой Зеландии.

Недавнее сейсмическое исследование (красный прямоугольник), проведенное Институтом геофизики Техасского университета, показало, как плато погружается в новозеландскую зону субдукции Хикуранги (красная линия) Фото: Andrew Gase

Ранее ученые уже выяснили, что эти события медленного скольжения, как правило, связаны с подземными запасами воды. Когда тектоническая плита опускается под другую, вода в горных породах может создавать условия высокого давления, которые замедляют процесс и предотвращают внезапные сдвиги.

Теперь ученые полагают, что недавно обнаруженный резервуар, вероятно, вызывает безобидные медленные землетрясения, которые происходит один или два раза в год в районе разлома Хикуранги. Эта теория команды основана на результатах лабораторных экспериментов и предсказывается некоторыми компьютерными симуляциями. В то же время, по словам директора UTIG и профессора кафедры наук о Земле и планетах Демиана Саффера, существует слишком мало полевых экспериментов, позволяющих проверить это в масштабах тектонической плиты.

По словам Гейса, они с коллегами использовали сейсмическое сканирование, чтобы построить трехмерное изображение подводного региона и обнаружить резервуар. Но чтобы определить, как далеко он простирается в земную кору, и подтвердить его влияние на давление вокруг разлома, им придется пробурить глубоко дно океана.

Ранее Фокус писал об "огненном кольце" в Тихом океане, которое сотрясает землю и "поливает ее огнем".