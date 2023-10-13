Секреты правителей майя. Тысячи лет назад древние люди оставили подсказку, как преодолеть водный кризис

Водные кризисы — это важный вопрос современности: недостаток водных ресурсов является большой угрозой для человечества. Однако, возможно, майя знали как решать наши проблемы простым и дешевым способом.

Ученые считают, что цивилизация майя может поделиться способом решения современных водных кризисов, ведь они имели свой метод фильтрации и очистки воды в водоемах. Этот древний метод может стать ключом к решению наших современных проблем, пишет Newsweek.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В недавнем исследовании профессор антропологии Лиза Лусеро из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн проливает свет на то, как мы можем черпать вдохновение из мудрости майя, особенно когда имеем дело с длительными периодами засухи — каждый раз большей проблемой современного мира.

Майя использовали водные растения и цветы для фильтрации и очистки воды в водоемах. По мнению профессора Лусеро, эта древняя практика может предложить решение для наших современных потребностей в воде. Следуя самоочищающимся водно-болотным угодьям Майя и сочетая различные водные организмы, такие как растения, рыбы и связанные с ними бактерии, мы могли бы потенциально обеспечить чистую воду для наших постоянно растущих городов.

Цивилизация майя могла похвастаться сотнями городов, каждый из которых имел собственную систему водохранилищ, способную обеспечивать десятки тысяч людей водой даже в суровые засушливые сезоны. Их водохранилища были свидетельством глубоких знаний с использованием глиняной облицовки, чтобы предотвратить загрязнение и обеспечить выживание водяных лилий — символа "классического правления майя".

"Правители даже надевали головные уборы, украшенные цветами, и изображены с водяными лилиями в искусстве майя, — говорится в заявлении Лусеро, — Водяные лилии не переносят кислых условий или слишком большого количества кальция, например известняка, или высоких концентраций определенных минералов, таких как железо и марганец".

Водяные лилии, которые расцветают только в чистой воде, оставили свой след в отложениях водоемов майя, что свидетельствует об эффективности их методов. Связь между чистой водой и политической властью была очевидной, ведь самые большие водоемы стратегически располагались вблизи дворцов и храмов.

Один из выдающихся городов майя, Тикаль, имел водохранилища, которые могли вместить более 900 000 кубометров воды. Эти водохранилища не только удовлетворяли практические потребности в воде, но и были жизненно важными для религиозных и церемониальных целей. Цари Майя часто проводили ритуалы, чтобы получить благосклонность своих предков и бога дождя Чака.

Ключевым фактором успеха майя в сохранении чистой воды было использование таких растений, как рогоз, осока и тростник, которые и сегодня можно встретить в Центральной Америке. Эти растения действовали как эффективные фильтры, удаляя из воды азот и фосфор. Следы этих растений нашли в осадке остатков водохранилищ майя, что подтверждает их использование в древности.

Однако даже майя сталкивались с водными проблемами, в частности, во время сильной засухи между 800 и 900 годами н. э. Этот исторический период проводит параллель с современными климатическими тенденциями, подчеркивая необходимость подходов, напоминающих методы управления водными ресурсами майя.

В нашу эпоху искусственные водно-болотные угодья, вдохновленные майя, предлагают экологически чистый, экономически выгодный и энергоэффективный метод очистки сточных вод. Эти резервуары не требуют высоких технологий и затрат, связанных с обычными системами.

Майя также разработали каналы, дамбы и системы транспортировки воды, демонстрируя свое умение эффективно управлять водными ресурсами. Не строя жилища у краев своих водоемов, они избегали загрязнения, которое могло просачиваться через пористую местность.

По мере того, как мы движемся вперед, знания, полученные нами об искусственных водно-болотных угодьях, могут оказаться ключом к решению наших нынешних водных проблем. Соединив их мудрость с современными инновациями, мы имеем шанс обеспечить чистое и устойчивое водоснабжение в будущем.

Ранее Фокус писал об артефакте ацтеков, который археологи обнаружили в Мехико.

А также мы рассказывали о том, где похоронен основатель Священной Римской империи.