Слезы Антарктиды. За 25 лет ледники потеряли треть массы и выбросили в океан 7,5 триллиона тонн воды

Новое исследование показывает, что потеря льда добавила в Мировой океан невероятное количество воды, а ледники продолжают терять массу.

Климатический кризис перестал быть чем-то, чем ученые пугали нас в будущем — он уже здесь. Более того, Земля отчаянно перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения", а значит планета продолжит теплеть, а Антарктида терять свой ледовый покров, пишет Daily Mail.

Новое исследования показывает, что за последние четверть века, в период с 1997 по 2021 годы шельфовые ледники Антарктиды потеряли около трети своего покрова, в результате в Мировой океан было выброшено невероятное количество воды — 7,5 триллиона тонн воды.

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В ходе исследования команда из Университета Лидса проанализировала более 100 000 спутниковых снимков радиолокационных изображений. В результате ученые обнаружили неуклонную эрозию ледяных щитов континента, причем более 40 из них сократились за последние 25 лет.

Данные также свидетельствуют, что некоторые ледяные щиты за это время нарастили количество льда, однако треть всех ледников Антарктиды, к сожалению, потеряла более 30% своей первоначальной массы, выбросив при этом в океаны огромное количество пресной воды. Исследователи опасаются, что такое невероятное количество пресной воды может дестабилизировать океанские течения, а также поспособствует глобальному повышению уровня моря.

Более теплые воды у западного побережья Антарктиды привели к таянию ледяных щитов гораздо быстрее, чем на востоке Фото: University of Leeds

Команда также отмечает, что в связи с климатическим кризисом, который мы наблюдаем сегодня, можно предположить, что в будущем ледники будут терять больше своей массы и, вероятно, с большей скоростью. Снимки также показывают, что больше остальных за эти годы пострадали ледники, расположенные на западном побережье. При этом ледники восточного побережья смогли сохранить свои размеры, а некоторые даже выросли.

Ученые считают, это связано с характером океанских течений, окружающих Антарктиду и несущих воду разной температуры. Например, западная сторона континента подвержена воздействию теплых вод, разламывающих шельфовые ледники снизу, тогда как на востоке Антарктида защищена полосой более холодных вод вблизи берега.

Исследование показало, что за последние 25 лет тающие ледяные щиты Антарктиды выбросили в океан ошеломляющие 7,5 триллионов тонн воды Фото: SWNS

Наблюдения также показывают, что в целом с 1975 года к шельфовым ледникам континента прибавилось 59 триллионов тонн воды. Однако они были компенсированы потерями 67 триллионов тонн, а самые большие потери понес шельфовый ледник Гетц, потерявший невероятные 1,9 триллиона тонн воды. Для сравнения один триллион тонн льда представляет собой куб с гранью более 10 километров. Команда также установила, что 95% потерь льда были связаны таянием, а еще 5% пришлись на "откалывание".

Шельфовый ледник Гетц, где произошло сильнейшее таяние льда, за 25 лет сбросил в южный океан 1,9 триллиона тонн воды Фото: ESA

В то же время с противоположной стороны Антарктиды шельфовый ледник Эймери накопил рекордные 1,2 триллиона тонн льда — причиной тому окружающие более холодные воды. По словам ведущего автора исследования, доктора Бенджамина Дэвисона, результаты указывают на то, что лед в Антарктиде меняется.

Дэвидсон также отмечает, они с коллегами ожидали, что большинство шельфовых ледников пройдут циклы быстрого, однако кратковременного сокращения, а затем начнут медленно восстанавливаться. Но, увы, этого не произошло — почти половина всех ледников Антарктиды сокращается, и едва ли это изменится в ближайшее время.

ЯБолее 40 ледников сократились в период с 1997 по 2021 год Фото: SWNS

Ученые считают, эта невероятная потеря ледового покрова Антарктиды вызвана глобальным потепление, к которому привела деятельность человека. Если бы повышенная скорость потери льда была вызвана природными факторами, например, изменением климатических условий, были бы свидетельства повторного роста льда на обычно более теплом западе континента.

Авторы исследования считают, если шельфовые ледники исчезнут полностью или еще более истончатся, это может нарушить антарктическую ледовую систему, а также повлияет на глобальную циркуляцию океана.

Ранее Фокус писал о том, что если исчезнет Южный океан, человечество вымрет вслед за ним.