Более 60 элементов. Человеческое тело органическое или неорганическое: из чего мы состоим

Человеческое тело — это невероятное сочетание множества элементов, баланс между которыми и порождает жизнь. Однако, трудно понять, являемся ли мы органическими или неорганическими созданиями.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, органическим или неорганическим является человеческое тело? Ответ не так однозначен, как можно подумать, но ученые попытались разобраться, пишет IFLScience.

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Мы часто слышим об "органических" и "неорганических" соединениях. Органические соединения обычно содержат атомы углерода, связанные с водородом и/или другими атомами углерода. Но они также могут включать такие элементы, как кислород, азот, сера или фосфор. Эти соединения либо производят живые организмы, либо являются производными от них.

Органическая химия — это не только о "природных" или "здоровых" вещах; она охватывает и метан, и пластмассы.

С другой стороны, неорганические соединения не связаны с живыми организмами и не имеют углеродно-водородных связей. Распространенными примерами таких соединений являются поваренная соль (хлорид натрия) и аммиак.

Несмотря на то, что наше тело невероятно сложное, оно в основном состоит всего из шести элементов: кислорода, углерода, водорода, азота, кальция и фосфора. Кислород составляет около 65% массы нашего тела, тогда как углерод и водород — 18,5% и 9,5% соответственно. Еще пять элементов содержатся в небольших количествах, а остальные — микроэлементы.

Всего в организме человека можно найти более 60 элементов, но многие из них присутствуют в очень малых количествах. Например, железо, которое имеет решающее значение для транспортировки кислорода в организме, составляет лишь 0,006% нашего химического состава.

Когда мы говорим об этих элементах в организме человека, они могут существовать в виде органических или неорганических соединений. Органические соединения имеют решающее значение для нормального функционирования клеток и содержатся в каждой клетке. К ним относятся такие основные молекулы, как белки, сахара, жиры и ДНК.

Однако неорганические соединения также играют важную роль в нашем организме. Вода, растворенный кислород, углекислый газ в крови и некоторые минеральные кристаллы в костях и ушах — это примеры неорганических компонентов нашего тела. На самом деле наше тело на 60% состоит из воды, которая является неорганическим соединением.

Итак, вернемся к главному вопросу: человек — органическое или неорганическое существо? Ответ — и то, и другое. Характерные живые части человека являются органическими, и в науке о Земле мы часто называем живые существа "органическим веществом".

Но обмен между органическими и неорганическими соединениями, особенно кислородом (O2) и углекислым газом (CO2), является важным для жизни. В некотором смысле, именно это динамическое взаимодействие между органическими и неорганическими веществами обеспечивает наше существование.

Поэтому наше тело — это смесь органических и неорганических соединений, которые работают вместе сложным образом, чтобы поддерживать жизнь. Поэтому в следующий раз, когда кто-то спросит, является ли человек органическим или неорганическим, вы можете уверенно ответить, что оба ответа правильные.

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