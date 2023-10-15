Голод и хаос на Земле. Человечество столкнется с опасным дефицитом продовольствия

Исследователи полагают, что это может произойти из-за климатического кризиса, который уже начался на планете.

Ученые больше не пугают климатическим кризисом, с которым человечество столкнется в будущем — они заявляют, что он уже здесь и нам придется пожинать его плоды. Более того, ученые уже заявили, что Земля перешагнула из эры "глобального потепления" в эру "глобального кипения", что непременно отразится на жизни людей, пишет Science Alert.

Теперь исследователи полагают, что в ближайшие десятилетия мы можем столкнуться с опасным дефицитом продовольствия, который повлечет за собой хаос и беспорядки. Пандемия COVID-19 уже показала, что паническое опустошение полок супермаркетов может спровоцировать перебои с поставками продовольствия. Теперь ученые считают, что причиной подобных перебоев в будущем может стать климатический кризис.

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В новом исследовании ученые рассмотрели вероятность продовольственного кризиса на примере Великобритании. В анализе приняли участие 58 ведущих британских экспертов в области продуктов питания, представляющих научные круги, политику, благотворительные организации и бизнес.

По словам профессора продовольствия, климата и общества в Йоркском университете Сары Брайдл и профессора Аледа Джонса, директора Института глобальной устойчивости в Университете Англии Раскин, результаты исследования свидетельствуют о том, что нехватка продовольствия, вызванная экстремальными погодными явлениями, потенциально может привести к гражданским беспорядкам в течение следующих 50 лет.

Авторы исследования полагают, что причиной волнений станут нехватка таких продуктов, как пшеница, хлеб, макароны и крупы. Ученые также отмечают, что их результаты подчеркивают важность разработки планов, которые помогут подготовиться и отреагировать на риски в будущем.

В ходе исследования ученые попросили экспертов ценить вероятность развития сценария, при котором более 30 000 человек получили насильственные травмы в течение одного года, в результате демонстраций и грабежей. Чуть более 40% экспертов заявили, что такой сценарий "возможен" или "скорее вероятен, чем нет" в ближайшие 10 лет. В то же время почти 80% экспертов уверенны, что такой сценарий весьма вероятен в течение следующих 50 лет.

Далее экспертов попросили назвать потенциальные причины нарушения продовольственной системы, которые могут привести к беспорядкам. Около 80% считают, что в течение следующих 10 лет причиной дефицита продуктов станут проблемы логистического распределения, и это приведет к беспорядкам. Однако, рассматривая 50-летний период, около 57% ученых заявили, что наиболее вероятной причиной беспорядков станет недостаточное снабжение продовольствия, вызванное катастрофическим неурожаем.

В целом эксперты были согласны в одном: экстремальные погодные условия, в том числе интенсивные волны тепла, штормы, наводнения, снег и засуха, приведут к нехватке продовольствия, как в краткосрочном будущем, так и в 50-летнем периоде.

Исследователи надеются, что результаты их заставят правительства подготовиться к возможному кризису, а также реорганизовать продовольственные системы, чтобы не допустить в дальнейшем их коллапса.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что недооценили риски одновременных неурожаев.