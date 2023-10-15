Репутация безжалостных убийц. Ученые рассказали, как часто косатки нападают на людей

Первые свидетельства нападения китов-убийц на человека появились еще 100 лет назад, и с тех пор их устрашающая репутация лишь растет.

В последние несколько лет ученые все чаще фиксируют странное поведение косаток у иберийского побережья Европы, где они нападают на лодки, атакуя руль. Позже также стало известно о нападении китов на суда в Шотландии, пишет Live Science.

Однако "репутация убийц" преследует косаток уже более сотни лет. Все началось 5 января 1911 года, когда капитан Роберт Фалькон Скотт стал свидетелем необычной сцены во время своей антарктической экспедиции. Заметив в воде стаю косаток, его фотограф решил подойти к краю льдины, чтобы сделать свой лучший кадр. Увы, это едва не стоило ему жизни.

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В мгновение ока косатки подплыли под льдину и со всей силы ударили ее спинами — она буквально разлетелась на куски. К счастью фотографу Герберту Понтингу тогда удалось спастись вместе с упряжкой собак. Однако с тех пор репутация косаток сильно пошатнулась.

Прошло более сотни лет, однако ситуация лишь усугубилась: постоянные нападения на лодки подливают масла в огонь. Но насколько часто косатки в действительности нападают на людей? Пожалуй, они заслуживают своей репутации среди морских обитателей: косатки часто нападают на китов, тюленей и многих других млекопитающих и даже, казалось бы, самых грозных хищников океана — больших белых акул. Известно, что группе косаток даже удалось изгнать целую стаю акул из их привычной среды обитания — хищники ретировались, чтобы сохранить жизнь и печень, за которой охотятся киты-убийцы.

Но, что касается людей, косатки весьма дружелюбны, если речь идет о дикой природе. Если же говорить о содержании косаток в неволе — они нередко нападают на людей, а порой даже убивают их. Более того, все сообщения о жестоких взаимодействиях между косатками и людьми сопровождаются существенными оговорками.

По словам исследователя из организации "Охрана китов и дельфинов", а также автора книги "Косатка: кит, называемый убийцей" Эриха Хойта, если подробнее рассмотреть все известные случаи нападения косаток на людей, можно обнаружить весьма любопытные нюансы.

Например, в случае нападения косаток на Понтинга и собак в Антарктиде, киты, вероятно, приняли фотографа и животных за странных тюленей. Отметим, что ранее ученые уже наблюдали, что киты используют тактику раскачивания льдин, чтобы смыть тюленей — они ломают лед снизу, а когда жертва оказывается в воде, у нее попросту нет шансов спастись.

В то же время косатки и люди веками встречались в океане, но науке известен лишь один случай, когда эта встреча закончилась летальным исходом. Речь идет о случае в канадской Арктике в 1950-х годах, когда несколько косаток оказались в ловушке морского льда.

Лишь десятилетия спустя стало известно, что старейшины местного племени предупреждали молодого человека не ходить смотреть на косаток — лед был слишком тонким. Он не послушался, в результате косатка пробила тонкий лед и съела парня. Впрочем, исследование 2014 года так и не смогло проверить эту версию, некоторые ученые до сих пор считают, что причиной смерти парня могло стать простое падение в ледяную воду.

По мнению Хойта, едва ли косатки когда-нибудь станут охотиться на человека — они весьма привередливы в еде и крайне консервативны в том, что касается знаний полученных от матерей. Например, некоторые группы косаток предпочитают питаться исключительно лососем, тогда как другие охотятся на акул или поедают китов и тюленей. Фактически маловероятным является то, что косатки начнут охотиться на то, к чему их не приучили матери. Впрочем, науке известны случаи, когда косатки убивали других животных не ради пищи, а ради оттачивания навыков или даже игры.

Еще один случай свидетельствует о том, что в 1972 у берегов Калифорнии косатка укусила серфера, однако она быстро отступила. Ученые полагают, что кит мог принять человека на доске за тюленя.

Однако все не так радужно, если говорить о косатках, которые содержатся в неволе: за последние несколько десятилетий произошли десятки жестоких столкновений между людьми и косатками. В этом случае самой известной косаткой-убийцей является Тиликум — на счету самца убийство трех человек, в том числе тренера SeaWorld Доуна Браншо в 2010 году.

Отметим, ученые до сих пор не уверены, что именно провоцирует нападения косаток в неволе, однако несколько теорий все же имеется. Во-первых, содержание в неволе — это фактическое пленение в искусственной среде, которое можно сравнить с "жизнью в крошечной камере". Предполагается, что косатки попросту могут сходить с ума в крохотном запертом пространстве. Во-вторых, убийства вполне могли быть случайными — на фоне крайней скуки киты попросту хотели поиграть, но, увы, это заканчивалось трагедией. В-третьих, если не проявлять должной осторожности, косатка может легко случайно убить человека.

Ранее Фокус писал о том, что косатка умерла загадочной смертью, проглотив целиком 7 крупных животных.