Символическое захоронение или ритуал серийных убийц: что известно о "лилипутских" гробах

"Лилипутские" гробы уже не одно столетие смущают ученых и любителей тайн. Эти артефакты обросли множеством теорий, некоторые из которых являются крайне жуткими.

Неподалеку от Эдинбурга, Шотландия, в 1836 году группа молодых парней наткнулась на удивительную находку. На склонах Артурс-Сит, древней вулканической горы, они нашли 17 крошечных деревянных гробов, каждый из которых имел менее 10 сантиметров в длину, пишет IFLScience.

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Внутри этих миниатюрных гробов лежали еще более необычные находки: маленькие деревянные фигурки, старательно одетые в тщательно сшитую одежду, датированную 1830 годом. Существование и предназначение этих загадочных артефактов продолжает озадачивать историков и исследователей почти два века спустя.

"Лилипутские" гробы, как их часто называют, остаются вечной загадкой. Чем можно объяснить их создание? На протяжении многих лет эксперты предлагали различные теории, чтобы пролить свет на эту загадочную находку, и вот некоторые из самых распространенных из них.

Колдовство

Некоторые предполагают связь с колдовством, учитывая причудливую историю холма. Однако объекты, используемые для колдовства, обычно предназначались для уничтожения, чтобы устранить их цели. Забота и уважение, прослеживаемые в создании этих статуэток, указывают на другую цель.

Символические захоронения

Другая теория предполагает, что гробы и их содержимое представляют символические захоронения — обычай, когда чучела использовались для чествования тех, кто умер вдали от дома. Хотя это предположение является интригующим, нет конкретных доказательств того, что такая практика когда-либо наблюдалась в Шотландии. Кроме того, идентичные черты фигурок делают маловероятным, что они представляют конкретных людей.

Безумие одного человека

В анонимном письме из "Эдинбургских вечерних новостей" в 1836 году высказано предположение, что гробы могут быть результатом "психической аберрации" одного человека. В городе появился глухонемой человек, который, как сообщалось, был "сумасшедшим", что вызвало местные предположения, что он мог быть ответственным за гробы.

Эту теорию подтверждало то, что он появился в городе в "взволнованном состоянии", что могло быть вызвано обнаружением его кладбища.

Захоронение мандрагоры

В 1976 году доктор Вальтер Хавемик связал гробы с верой в сверхъестественные свойства корня мандрагоры. В некоторых верованиях корни мандрагоры клали в миниатюрные гробы как символ добрых духов, приносящих удачу. Хавемик предположил, однако без доказательств, что гробы мог спрятать какой-то купец, чтобы в будущем продать.

Ритуал серийных убийц

Возможно, самая сенсационная теория предлагает связь с серийными убийцами 19-го века, Уильямом Берком и Уильямом Хейром. Эти двое преступников, известные убийствами в Вест-Порте, ответственные за 16 убийств между 1827 и 1828 годами, передавали тела жертв студентам-медикам.

Теория предполагает, что гробы были для увековечения памяти их жертв. Однако эта идея имеет свои недостатки, например, тот факт, что все фигурки одеты как мужчины, хотя 12 из жертв были женщинами.

Несмотря на многочисленные теории, происхождение "лилипутских" гробов остаются окутанными тайной. Эксперты и исследователи бьются над этой загадкой уже почти два века, но окончательного объяснения так и не нашли.

Тайна миниатюрных гробов: XVII век.

Сегодня эти знаменитые артефакты выставлены в Национальном музее Шотландии, где они продолжают поражать воображение посетителей, напоминая нам, что история все еще хранит свои тайны, ожидая пытливых умов, чтобы разгадать их. Тайна продолжается, напоминая нам о способности истории удивлять и загадывать.

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