Остались после Большого взрыва: обнаружено доказательство существования трещин во Вселенной

Авторы исследования предполагают, что они обнаружили космические струны, которые до сих пор не удавалось найти, хотя теория говорит, что они существуют.

Существует теория, что в первые доли секунды после Большого взрыва в ткани пространства-времени появились своеобразные трещины, которые получили название космические струны. Это топологические дефекты пространства-времени, которые возникли при разделении одного общего фундаментального взаимодействия между частицами на четыре ныне существующих: электромагнитное, гравитационное, сильное и слабое взаимодействия. Впервые теория о существовании таких трещин во Вселенной появилась еще 50 лет назад, но до сих пор космические струны никто не наблюдал. Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, ученые возможно обнаружили эти трещины при изучении пары галактик, пишет Popular Mechanics.

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После рождения Вселенной, которая стала следствием Большого взрыва, через доли секунды после этого события внутри квантового поля начального космоса произошли фазовые изменения. То есть произошло разделение одного фундаментального взаимодействия между частицами на четыре ныне известных. Именно в это время, как говорит теория, появились топологические дефекты в ткани пространства времени, которые получили название космические струны. То есть пространство –время как бы треснуло и появились особые трещины, которые обладают массой, но их обнаружить до сих пор так и не удалось.

Многие десятилетия ученые пытаются найти доказательства их существования и искали их в, например, реликтовом излучении, которое осталось после Большого взрыва. Но эти поиски не дали результатов.

Существует теория, что в первые доли секунды после Большого взрыва в ткани пространства-времени появились своеобразные трещины, которые получили название космические струны Фото: Futurism

Теперь же ученые считают, что они похоже обнаружили космические струны при наблюдении за парой галактик под названием SDSSJ110429.61+233150.3. Авторы исследования считают, что на самом деле это одна галактика, которая выглядит, как две из-за гравитационного линзирования. Этот эффект возникает, когда свет от удаленного, фонового объекта, искривляется, усиливается и даже дублируется гравитацией массивного объекта, такого как скопления галактик, который находится ближе к Земле. Но ученые указывают на то, что такого массивного объекта нет, а значит свет от этих галактик может искривляться и дублироваться с помощью космических струн, которые также обладают массой, а значит могут действовать, как гравитационная линза.

С другой стороны, авторы исследования говорят, что доказательство существования космических струн, искривляющих свет, если верить исследованию, только одной галактики, не является пока что 100% доказательством обнаружения гипотетических трещин во Вселенной.

Ученые говорят, что не стоит отбрасывать вариант того, что на самом деле здесь действительно существуют две галактики, которые являются идентичными друг другу и это может объяснить наблюдаемый от них свет.

То есть, по факту, возможное обнаружение наличия трещин в космосе не дает гарантии того, что это явное доказательство их существования и это признают авторы исследования. Тем не менее, они хотят продолжить свое исследование и считают его важным шагом к возможному обнаружению космических струн с неопровержимыми доказательствами их наличия.

Фокус уже писал о теории космических струн более подробно и об исследовании, которое предлагает способ их обнаружения. Согласно этому исследованию, появление трещин во Вселенной привело к появлению очень слабых гравитационных волн и если их обнаружить, то они могут привести к обнаружению своего источника.