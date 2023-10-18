Череп вместо армейской формы: зачем древние цивилизации деформировали младенцам головы

Древние цивилизации часто деформировали черепа младенцев с различными целями, и ученые обнаружили еще одну причину. Исследователи считают, что это помогало воинам опознать своих собратьев на поле боя.

Ученые считают, что обнаружили способ, которым древние воины из города Тиуанако, расположенного на территории современной Боливии, идентифицировали своих друзей и врагов на поле боя. Эти воины могли различать друг друга по намеренно деформированным черепам — практика, известная как искусственная деформация черепа (ИДЧ), пишет IFLScience.

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Тиуанако был могущественным городом в южно-центральных Андах с населением около 40 000 человек. Он процветал между 500 и 1150 годами н. э. и играл значительную политическую роль в то время.

Жители Тиуанако, как и других доинкивских культур, практиковали формирование черепа. Исследователи углубились в историю ШДЧ в Андах, чтобы узнать больше об этой древней традиции. Они выяснили, что ИДЧ обычно проводили младенцам в течение первых нескольких месяцев их жизни, до того, как черты их черепа становились постоянными.

Древние люди использовали различные техники для достижения различных форм черепа. Один из методов предусматривал использование мягких деревянных досок, которые клали младенцам на голову и закрепляли бинтами. Это приводило к тому, что голова становилась похожей на коробку, сплющенной, с боковыми выпячиваниями, а лицо становилось шире и короче.

Другой метод заключался в том, что младенцев клали на плоскую деревянную поверхность и под углом прибинтовывали кусок дерева к их лбу. Это давало результаты, подобные первому методу. Третий метод заключался в использовании лент и ремней для сжатия голов младенцев, создавая конические черепа.

Эти различные формы черепов служили маркерами класса, касты и рода занятий человека. Воины, в частности, использовали эти отличные черепные структуры, чтобы идентифицировать своих собратьев на поле боя.

Кроме физического увечья, ШДЧ могла иметь когнитивные последствия. Повреждение лобной доли мозга вследствие деформации черепа может привести к ухудшению памяти, внимания и исполнительных функций.

Повреждение теменной доли может повлиять на сенсорную интерпретацию, а травмы височной доли могут привести к раздражительности, снижению слуха, проблемам с памятью и пониманием эмоций.

Неизвестно, испытывали ли жители Тиуанако эти когнитивные нарушения, однако это исследование проливает свет на интригующие способы, которыми древние культуры использовали ШДЧ для передачи информации об идентичности и роде занятий. Это напоминание о разнообразных и неожиданных способах, которыми наши предки формировали свой мир.

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