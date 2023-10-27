Авто с сотнями ножек: самая большая многоножка в истории имела более 2 метров в длину

Многоножки, эти длинные многоногие существа, которых мы часто встречаем в садах, существуют уже 300 миллионов лет. Но по-настоящему впечатляет открытие самой большой из них, которая когда-либо ходила по Земле — Arthropleura.

Документальный фильм "Жизнь на нашей планете", который теперь доступен на Netflix, знакомит нас с одними из самых удивительных существ, что когда-либо жили на нашей планете. Одними из таких являются многоножки, которые достигали невероятных размеров, пишет IFLScience.

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Многоножки, эти длинные многоногие существа, которых мы часто встречаем в садах, существуют уже 300 миллионов лет. Но по-настоящему впечатляет открытие самой большой из них, которая когда-либо ходила по Земле — Arthropleura. Этот доисторический гигант был настоящим титаном, длиной более 2 метров и шириной полметра. Проще говоря, он был похож на маленький автомобиль с сотнями крошечных ножек.

Впечатляет — это еще мягко сказано, когда вы наблюдаете за двумя многоножками длиной с небольшой автомобиль, сражающимися в лесу.

Arthropleura была не просто одним видом, а разнообразной группой членистоногих. Они отличались по размеру: некоторые меньшие представители имели лишь несколько десятков сантиметров в длину, тогда как самые большие могли достигать более 2 метров. Такое разнообразие позволило им занять разные экологические ниши в свое время.

Их окаменелые останки находят в Великобритании, континентальной Европе и Северной Америке уже почти 170 лет. Самая большая из них обнаружена в Германии, что закрепило за Arthropleura статус крупнейшего наземного членистоногого в истории Земли.

Несмотря на свои гигантские размеры, Arthropleura были травоядными животными, в основном питаясь гниющими растительными остатками. Их большие размеры и многочисленные ноги, вероятно, помогали им эффективно перерабатывать растительные остатки, что делало их важными редуцентами в древних экосистемах.

Хотя трудно окончательно определить социальное поведение Arthropleura, некоторые ученые предполагают, что они могли проявлять тенденции к групповой жизни, подобно современным многоножкам. Это могло помочь им в размножении, защите или распределении ресурсов.

Вы можете спросить: "Как насекомые и беспозвоночные стали такими огромными в те времена?". Ответ кроется в атмосфере Земли. Сегодня мы дышим богатым кислородом воздухом, содержащим около 21 процента кислорода. Но более 300 миллионов лет назад, когда Arthropleura существовали, уровень кислорода был значительно выше и составлял от 26 до 30 процентов.

Увеличение содержания кислорода позволило насекомым и беспозвоночным вырасти до огромных размеров. Многие из этих существ дышат через систему трубок, известных как трахеи, в которые воздух поступает через крошечные отверстия на теле, называемые дыхальцами.

В мире с низким уровнем кислорода чрезмерный рост может помешать им получать достаточное количество воздуха. Следовательно, повышенное содержание кислорода в эпоху Arthropleura дало этим наземным беспозвоночным возможность стать гигантами.

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