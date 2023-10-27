Зачем ученые "выпустили" зомби-вирус в Финляндии: математика, моделирование и изучение пандемий

Благодаря труду ученых, в Финляндии "начался" зомби апокалипсис. К счастью, только в симуляции для изучения распространения пандемий.

Ученые из Финляндии использовали моделирование зомби апокалипсиса, чтобы понять, как распространяются болезни. Вероятно, это может помочь нам подготовиться к будущим пандемиям в реальном мире, пишет ScienceAlert.

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Под руководством математика Паулины Илмонен из Университета Аалто исследовательская группа создает модели гипотетического нашествия зомби, чтобы изучить, как нашествие мертвецов распространится по Финляндии. Хотя полные результаты еще не получены, первые выводы являются довольно интересными.

Одно из невероятных открытий этих симуляций — узкое окно для сдерживания нашествия зомби. Если бы в Хельсинки появился всего один зомби, город должен был бы отреагировать в течение всего семи часов, либо уничтожив "инфицированного", либо закрыв территорию на карантин. По словам исследователей, если не действовать оперативно, зомби захватят всю страну.

"Я удивилась, насколько быстро мы должны реагировать, чтобы сохранить жизнь нашего населения, — говорит Илмонен, — Это заставило меня задуматься над такими моральными вопросами, как права определенных людей и права популяции".

Использование вымышленных сценариев для изучения распространения болезней не является чем-то новым. Зомби использовались для привлечения студентов-медиков к изучению эпидемиологии и вызвали интерес в различных областях, включая математику. Даже Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) использовали зомби в кампании по повышению готовности населения к пандемии в 2011 году.

В 2005 году инцидент "Испорченная кровь" в многопользовательской игре World of Warcraft привлек внимание эпидемиологов своей схожестью с реальным распространением пандемии. Это показало силу симуляции в понимании распространения инфекционных заболеваний. Даже игру Plague Inc. использовали для изучения пандемии COVID-19.

Однако разработка симуляции, которая бы точно имитировала реальные сценарии, является достаточно сложной задачей.

"Какова вероятность того, что человек победит зомби? Проблема в том, что здесь мы ходим вслепую, поскольку реальные данные по таким вопросам очень ограничены", — объясняет математик Лаури Виитасаари из Упсальского университета.

Математик Наталья Веселинова из Университета Аалто добавляет: "Большое количество взаимодействий между человеком и зомби, которые необходимо смоделировать, делает эту модель вычислительно интенсивной". Чтобы преодолеть эту проблему, они упростили модель, чтобы она могла работать эффективно, но в то же время давала реалистичные результаты.

Теперь, когда команда продемонстрировала эффективность своих симуляций, они считают, что этот подход может быть применен для изучения других регионов мира и различных сценариев. Например, его можно использовать для изучения того, как распространяются слухи и дезинформация, что поможет в разработке стратегий борьбы с ними.

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