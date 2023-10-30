Первые 63 пункта, что определили свободу: почему Магна Карта важнее, чем может показаться (фото)

"Великая хартия вольностей" стала ответом на деспотическое правление короля Иоанна, который считал, что может делать все, что ему заблагорассудится, включая кражи и пытки, не будучи привлеченным к ответственности.

В 1215 году на простом поле в Раннимеде, Англия, группа из 40 дворян выступила против своего тиранического короля Иоанна и вошла в историю. Они не орудовали мечами, но заставили короля Англии подписать революционный документ, известный как Магна Карта, или "Великая хартия вольностей". Этот документ заложил основу для многих гражданских, правовых и судебных институтов, которыми мы пользуемся сегодня. Они защищают наши права и свободы, пишет Grunge., пишет Grunge.

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"Великая хартия вольностей" стала ответом на деспотическое правление короля Иоанна, который считал, что может делать все, что ему заблагорассудится, включая кражи и пытки, не будучи привлеченным к ответственности. Хартия изменила правила игры, определив конкретные гарантии защиты земли, собственности и людей.

Она гарантировала справедливое отношение, особенно при наследовании, и защищала права вдов. Документ также защищал купцов, путешествовавших через Англию, и предотвращал захват земли или аренду за долги. "Великая хартия вольностей" требовала, чтобы все судебные споры происходили в определенном месте, обеспечивая справедливый судебный процесс.

В целом Магна Карта содержала 63 пункта, связанные с гражданскими правами. Самый известный из них гласит: "Ни один свободный человек не будет арестован, или заключен в тюрьму, или лишен владения, или любым (другим) способом обездолен… как по законному приговору равных ему и по закону страны".

До "Великой хартии вольностей" в западных странах не существовало детальной правовой защиты прав собственности и личных прав. Хотя предыдущие правовые кодексы, такие как Кодекс Хаммурапи, существовали, они в основном сосредотачивались на наказаниях за конкретные преступления, а не на защите прав граждан.

Заверенная копия, хранящаяся в Британской библиотеке Фото: Википедия

Хотя от Магны Карты до наших дней не существует прямой, непрерывной правовой линии, ее принципы повлияли на более поздние документы и идеалы. Например, Конституция США и Билль о правах разработаны на основе "Великой хартии вольностей". Пятая поправка, которая защищает от лишения жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры, перекликается с духом этого документа.

"Великая хартия вольностей" также оставила неизгладимый след на Организации Объединенных Наций, которая возникла в 20-м веке. Она заложила основу для уважения к закону, ограничения государственной власти, обеспечения доступа к правосудию и защиты прав человека, даже несмотря на то, что концепция "прав человека" как юридическая конструкция появилась только в 18-19 веках.

Англия продолжала оставаться законодателем "верховенства права". Такие документы, как Петиция о правах 1628 года и Билль о правах 1689 года, заложили основу для свободных выборов, парламентского правления и свободы слова.

Позже эти принципы распространились по всему миру, что привело к отмене рабства, предоставлению избирательных прав женщинам и становлению либеральных демократий. Кульминацией этого процесса стало создание Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны.

В 1948 году Всеобщая декларация прав человека, разработанная под руководством Элеоноры Рузвельт, провозглашена "международной Великой хартией вольностей" для всех людей во всем мире.

Удивительно, но сама Магна Карта не смогла достичь своих целей. Всего через десять недель после ее ратификации Папа Иннокентий III аннулировал Хартию, заявив, что она является "позорной, унизительной, незаконной и несправедливой". Папа считал ее вредной для королевских прав и английского народа, что привело к гражданским беспорядкам и Первой баронской войне 1216 года.

Несмотря на эти неудачи, дух "Великой хартии вольностей" выстоял. Сегодня вы можете посетить историческое место в Раннимеде, Англия, где был подписан этот судьбоносный документ.

Он служит напоминанием о свободах и защите, которые развивались на протяжении веков, позволяя людям спокойно сидеть и размышлять над принципами справедливости, честности и равенства перед законом.

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