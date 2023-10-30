Обратная сторона сети: ученые выяснили влияние Интернета на семейные отношения

Для получения результатов ученые опросили множество родителей насчет их привычек и привычек их детей касательно интернета. Исследование предоставило довольно неоднозначные результаты.

Интернет — это невероятно сильный инструмент, но как гласит известная фраза: с большой силой приходит большая ответственность. В случае интернета и подростков, зачастую эта ответственность ложится на родителей до созревания ребенка. Кто-то дает своим детям полную свободу на просторах сети, пока другие не допускают их в сеть до определенного возраста. В новом исследовании изучались последствия использования Интернета подростками с точки зрения родителей, пишет Medical News.

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Проведенное исследование выявило, что около 72% родителей считают, что их дети используют Интернет ответственно, и могут определить, если их подростки проводят слишком много времени в сети. Большинство родителей считают, что их дети проводят в Интернете менее трех часов ежедневно. Также более 80% родителей считают, что они могут обсуждать с детьми темы, связанные с Интернетом.

Преимущества. Половина родителей отметили, что Интернет способствует укреплению семейных связей за счет облегчения общения, обмена позитивным опытом и повышения качества совместного времяпрепровождения. Использование социальных сетей подростками также рассматривалось как потенциальный фактор улучшения семейного общения.

Недостатки. Несмотря на преимущества, 66% родителей выразили опасения, что их дети могут столкнуться с вредным контентом в Интернете. Более половины родителей обеспокоены возможным издевательством в Интернете. Опасения также распространялись на то, что Интернет может повлиять на физическое, когнитивное и социальное развитие ребенка. Интересно, что 22% родителей больше беспокоит интернет-зависимость, чем зависимость от психоактивных веществ.

Две трети родителей считают, что технологические провайдеры должны быть более бдительными в отношении контента в Интернете, а половина родителей полагает, что государство должно принять меры по его регулированию. Около 33% родителей считают, что наибольший риск зависимости представляют социальные медиаплатформы, в частности Facebook. В то же время 10% родителей обеспокоены такими видеоиграми, как Fortnite, Roblox и Grand Theft Auto.

Также в ходе исследования была заметна корреляция между показателями интернет-зависимости подростков и их родителей. Исследование показало, что дети могут быть склонны к аддиктивному использованию Интернета, если их родители часто пользуются иммерсивными средами и воспринимают их как полезные.

Но что же такое эти иммерсивные среды? Иммерсивная среда подразумевает под собой более глубокое погружение в цифровое пространство, обычно с помощью очков виртуальной(VR) либо аугментированной реальности (AR).

Как родители, так и дети, использующие иммерсивные среды, такие как VR или AR, или часто обращающиеся к сервисам потокового видео, проявляли большую склонность к интернет-зависимости. Однако использование родителями иммерсивных сред было связано с положительными семейными результатами, также как и использование детьми социальных сетей.

Данное исследование подчеркивает двойственную природу использования Интернета. Хотя он может способствовать укреплению семейных связей, ему присущи определенные риски, в частности, зависимость. Важнейшими факторами, оказывающими влияние, являются привычки родителей в отношении Интернета и последовательность родительской дисциплины.

Семьям необходимо взвесить все "за" и "против" использования Интернета и выработать рекомендации для своих детей. Заинтересованные стороны отрасли и государство также должны играть определенную роль в регулировании использования Интернета, чтобы максимально использовать его преимущества и снизить риски.

Данное исследование согласуется с результатами предыдущих исследований, которые указывают на связь между проблемными моделями использования Интернета среди родителей и детей. Ученые подчеркивают, что требуется проведение дальнейших исследований для более глубокого изучения этой взаимосвязи, что позволит разработать возможные методы вмешательства.

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