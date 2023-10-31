Время вышло. Жизнь на Земле под угрозой: человечество может погибнуть к концу столетия

К такому выводу пришли 15 000 ученых — все они сходятся во мнении, что человечество может погибнуть уже к концу столетия.

Исследователи вновь бьют тревогу — на этот раз они заявляют, что у человечества больше не осталось времени. Фактически ученые настаивают, что быстро меняющаяся окружающая среда Земли может привести к глобальной катастрофе эпических масштабов, пишет Futurism.

При этом ученые пришли к выводу, что экологический коллапс, вероятно, наступит уже к концу столетия. К такому заключению пришла группа из 15 000 ученых из 161 страны. В своей совместной статье, опубликованной в журнале BioScience, они утверждают, что "жизнь на Земле находится под угрозой", поскольку человечество лишь продолжает приближаться к экологическому коллапсу.

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Отметим, что в последние несколько десятилетий ученые то и дело предупреждали о климатическом коллапсе, с которым человечеству предстоит столкнуться в будущем. Предполагалось, что в ближайшем обозримом будущем нам предстоит столкнуться с экстремальными климатическими условиями и невероятными температурами, вызванными изменениями климата, в которых виноваты сами люди.

Теперь ученые настаивают: "время вышло". В своем заявлении постдокторант Университета штата Орегон и соавтор исследования Кристофер Вольф говорит, что без незамедлительных шагов, направленных на решение коренной проблемы человечества, берущего больше ресурсов Земли, чем она может безопасно дать, нам, увы, не выжить. Ученый также заявил, что сегодня человечество фактически находится на пути к коллапсу природных и социально-экономических систем и миру с невыносимой жарой и нехваткой ресурсов.

В ходе нового исследования Вольф с коллегами использовали множество поразительных данных, демонстрирующих, что в нынешнем 2023 году множество климатических рекордов было побито "с огромным отрывом". Кроме того, авторы исследования отмечают масштабные лесные пожары, с которыми в этом году пришлось столкнуться Канаде. Все это, по мнению команды, указывает на переломный момент в новом "пожарном режиме". По мнению авторов исследования, такой прогноз является наиболее оптимистичным. Впрочем, ученые также заявили, что обнаружили небольшой прогресс в борьбе человечества с изменениями климата.

В результате 12 авторов исследования и тысячи подписавших его ученых сошлись во мнении, что сильно загрязняющая окружающая среда промышленности ископаемого топлива является одной из основных причин будущего климатического коллапса, с которым столкнется человечество.

В результате ученые считают, что нам необходимо изменить свое отношение к чрезвычайной климатической ситуации, а также решению этой проблемы. Только в этом случае нам удастся предотвратить климатическую катастрофу.

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