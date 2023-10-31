Астрономы пересчитали "кости" в знаменитой "руке Бога": ей сделали рентген (видео)

Исследователи раскрыли подробности формирования необычной пульсарной ветровой туманности MSH 15-52.

Астрономы раскрыли секреты одной из самых удивительных туманностей-пульсаров MSH 15-52, которая также известна как "космическая рука" или "рука Бога", пишет New Atlas.

С помощью двух мощных рентгеновских телескопов ученые смогли визуализировать "кости" в призрачной руке, которые представляют собой магнитные поля. В ходе исследования использовались рентгеновская обсерватория NASA Chandra и обсерватория Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE).

"Данные, полученные от IXPE, дали нам первую карту магнитного поля "руки". Заряженные частицы движутся вдоль магнитных полей и определяют форму туманности, как это делают кости в руке человека", — говорит руководитель исследования из Стэнфордского университета Роджер Романи.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще в 2001 году обсерватория NASA Chandra впервые показала пульсар PSR B1509-58, а также его пульсарную ветровую туманность MSH 15-52. Форма последней напоминает человеческую руку. Пульсар, который ее сформировал, находится примерно в 16 тыс. световых годах от Земли.

Теперь же исследователи наблюдали за туманностью на протяжении 17 дней с помощью сразу двух рентгеновских обсерваторий. Именно IXPE смогла раскрыть невероятные детали туманности.

Поток энергетических частиц по "руке". Фото: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt

На основе полученных данных ученые выяснили, что благодаря потоку заряженных частиц и антиматерии остаток сверхновой существует уже 1500 лет. Именно тогда пришел конец звезде, которая превратилась в пульсар.

"Мы все знакомы с рентгеновскими лучами как с медицинским диагностическим инструментом. Но здесь мы использовали рентгеновские лучи иначе, и они все также раскрыли информацию, которая в противном случае была бы скрыта от нас", — подчеркивает соавтор исследования Жозефина Вонг и Стэнфорда.

Благодаря исследованию ученые выяснили, что в туманности энергетические частицы получают большую мощность в сложных турбулентных областях возле самого пульсара, который находится у основания призрачной ладони. Затем частицы текут к более однородным участкам магнитного поля – вдоль запястья, пальцев и большого пальца.

На новых данных также видна яркая рентгеновская струя, которая тянется от ладони вниз по запястью. В начале поляризация достаточно низкая, видимо, из-за турбулентности и перепутанных магнитных полей, но дальше струя выпрямляется и становится ярче. Ученые заметили более высокую поляризацию во внешней области туманности, где рука "отрезается".

"Нам удалось раскрыть историю жизни сверхэнергетической материи и частиц антиматерии вокруг пульсара. Это подтвердило нашу теорию о том, что пульсары могут работать как ускорители частиц", — говорит соавтор работы Никколо Ди Лалла из Стэнфорда.

Напомним, далекая туманность показала, как будет выглядеть Солнечная система после смерти Солнца. После смерти огромной звезды образовалась очень редкая планетарная туманность.