На севере Италии обнаружили редкий инструмент бронзового века: ему более 3 тысяч лет (фото)

Ярмо, датированное поздней бронзовой эпохой (примерно 14-13 века до н. э.), откопали во время предыдущих раскопок для расширения газопровода. Эта местность давно известна своим археологическим богатством, но существование поселения бронзового века до сих пор оставалось незамеченным.

В маленьком городке Эсте на севере Италии в центре внимания оказалась удивительная археологическая находка — деревянное ярмо возрастом 3300 лет. Этот древний артефакт предлагает уникальный взгляд в прошлое, проливая свет на увлекательную главу истории, пишет Arkeonews.

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Ярмо, датированное поздней бронзовой эпохой (примерно 14-13 века до н. э.), откопали во время предыдущих раскопок для расширения газопровода. Эта местность давно известна своим археологическим богатством, но существование поселения бронзового века до сих пор оставалось незамеченным.

Что делает эту находку особенно важной, так это то, что это не просто старый артефакт, а хорошо сохранившаяся реликвия из времен, когда человеческая цивилизация была еще на стадии зарождения.

Само ярмо является наголовным, предназначенным для крепления на шее тягловых животных, вероятнее всего, волов, с помощью кожаных ремней или веревок. Оно имело специальные изогнутые вырезы, чтобы плотно облегать рога животных.

Скрытое жилье на сваях Эсте и 3300-летнее ярмо

Ярмо длиной около одного метра показывает, что одомашненные быки в Северной Италии во времена бронзового века были значительно меньше своих современных собратьев. Еще более необычным является наличие древнего ремонта на балке ярма, что свидетельствует о том, что кто-то в прошлом должен был починить его после того, как оно повредилось.

Причина, по которой это деревянное ярмо пережило испытание временем, кроется в болотистой среде региона во времена бронзового века. Люди строили свои дома на сваях над водой, создавая условия, которые сохраняли древесину и другие органические материалы в течение тысячелетий.

Грунтовые блоки, содержащие эти ценные артефакты, привезли в Центральный институт реставрации в Риме. Там специалисты начали трудоемкий процесс микрораскопок, чтобы стабилизировать древнюю древесину.

Хотя открытие этого деревянного ярма является значительным достижением, стоит отметить, что работа еще далека от завершения. В грунтовых блоках еще предстоит найти больше деревянных артефактов, а на горизонте — дальнейший анализ стабилизированных объектов.

Ярмо предлагает уникальный взгляд на давно прошедшие времена и открывает новые пути для понимания жизни наших предков. Поскольку исследователи продолжают изучать тайны, хранящиеся в этих деревянных реликвиях, кто знает, какие еще открытия ждут нас в будущем.

Эта замечательная находка напоминает нам, что история — это пазл со многими кусочками, и каждый из них приближает нас к завершению картины общего прошлого.

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