Времени больше нет. У человечества осталось 6 лет на предотвращение "закипания Земли"

Исследователи полагают, что у нас также осталось не более 20 лет, чтобы попробовать сдержать глобальное потепление ниже порога в 2 градуса Цельсия.

Десятилетиями ученые предупреждали о последствия изменения климата и необходимости сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия. Похоже, этот план провалился: ранее ученые заявили о том, что Земля перешагнула из "эры глобального потепления" в эру "глобального кипения". Более того, 2023, вероятно станет самым жарким за всю историю наблюдений, а Эль-Ниньо, господствующий в Тихом океане влияет на усиление ураганов, пишет Live Science.

На этом беды человечества, вероятно, не закончатся: результаты нового исследования свидетельствуют о том, что у нас осталось всего 6 лет, чтобы сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Исследователи также отмечают, что у человечества осталось всего 20 лет на то, чтобы сдержать глобальное потепление на уровне ниже 2 градусов по Цельсию.

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Результаты также свидетельствуют о том, что уже к концу десятилетия глобальные выбросы углерода превысят безопасные пределы и вызовут наихудшие последствия изменения климата. Простыми словами, это означает, что у нас есть всего шесть лет, чтобы это предотвратить. Для этого, по мнению исследователей, необходимо изменить курс и резко сократить выбросы парниковых газов.

Новая оценка нашего оставшегося углеродного бюджета, то есть количества углекислого газа, которое мы можем производить, не превышая порог глобального потепления в 1,5 градуса по Цельсию, по состоянию на январь показывает: если мы выбросим более 276 гигатонн углекислого газа, мы преодолеем порог в 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального. Причем, если выбросы продолжатся такими темпами, мы преодолеем этот порог уже к 2030 году.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона, Робина Ламболла, результаты, полученные ими с коллегами, являются подтверждением того, что человечество не делает достаточно для сдерживания климатического кризиса. Команда также отмечает, что "окно для сохранения потепления на безопасном уровне чрезвычайно быстро закрывается", мы можем попросту не успеть.

Еще в 2015 году 196 мировых лидеров подписали Парижское соглашение, в котором обязались соблюдать договор по предотвращению изменений климата. Целью Парижского соглашения фактически является сдерживание глобальной средней температуры на уровне ниже 2 градусов по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем. Однако теперь ученые считают, что у нас осталось слишком мало времени: если шаги не будут предприняты уже сегодня, через 20 лет Земля преодолеет порог, установленный Парижским соглашением.

Отметим, что новое исследование основано на данных, использованных в отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Однако в новой работе ученые пересмотрели методы для учета последних выбросов и исторических выбросов аэрозолей.

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