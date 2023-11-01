Возвращение Ориона, яркий Юпитер и полная Луна: астрономические события в ноябре 2023 (фото)

В ноябре можно наблюдать за "встречей" Венеры и Луны, а также пик метеорного потока Леониды.

Ноябрь 2023 года является хорошим месяцем для наблюдения за разными астрономическими событиями. В частности, в ночном небе можно наблюдать возвращение Ориона, появление яркого Юпитера, соединение Венеры и Луны, полную Луну и пик метеорного потока Леониды. Когда и где наблюдать эти события, пишет Forbes.

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Яркий Юпитер

Юпитер Фото: NASA

После захода Солнца, ближе к полуночи в четверг и пятницу, 2 и 3 ноября, на востоке будет виден очень яркий Юпитер. В это время планета будет находиться в так называемом противостоянии. То есть Земля будет находиться точно между газовым гигантом и Солнцем и огромная планета будет полностью освещена солнечным светом, если смотреть с Земли.

В эти ночи Юпитер будет выглядеть в ночном небе ярче и больше всего в этом году. Именно в ноябре наступает лучшее время для того, чтобы увидеть Юпитер даже невооруженным глазом, хотя для улучшения обзора понадобится бинокль или небольшой телескоп.

Возвращение Ориона

Созвездие Ориона Фото: NASA

Созвездие Ориона, и в частности Пояс Ориона, являются символом ночного зимнего неба в северном полушарии Земли. Начиная с ноября, если посмотреть на восток через 2 часа после захода Солнца, снова можно наблюдать три звезды, которые составляют Пояс Ориона. Они называются Минтака, Альнилам и Альнитак. По обе стороны от этих звезд будут видны красный сверхгигант Бетельгейзе и голубой сверхгигант Ригель.

Соединение Луны и Венеры

Соединение планет – это астрономическое событие, которое на самом деле является оптической иллюзией. В это время планеты, или планета и Луна находятся визуально рядом с друг другом, хотя на самом деле их разделяет большое расстояние.

Венера видна в верхнем левом углу рядом с Луной Фото: Forbes

Перед восходом Солнца, в четверг, 9 ноября, на востоке можно увидеть, как рядом с Венерой появляется всего лишь 15% освещенной части Луны в виде полумесяца. В это же время Венера будет очень яркой.

Красивый полумесяц

В среду, четверг и пятницу, с 15 по 17 ноября, на юго-западе в ночном небе после захода солнца можно увидеть Луну, которая будет освещена лишь частично и будет выглядеть в виде полумесяца. 15 ноября лишь 7% Луны будет освещено солнечным светом, 16 ноября – 14%, а 17 ноября – 23%. В эту же ночь появится так называемое "сияние да Винчи", когда на темной стороне Луны можно увидеть солнечный свет, отраженный от Земли обратно на лунную поверхность.

Пик метеорного потока Леониды

В пятницу и субботу, 17 и 18 ноября в ночном небе появятся "падающие звезды", то есть наступит пик метеорного потока Леониды. Он представляет собой обломки 55P/Темпеля — Туттля и считается одним из самых сильных метеорных потоков. Когда метеориты их этого потока пронизывают атмосферу Земли, то они оставляют за собой, когда сгорают, яркие полосы.

Метеорный поток Леониды Фото: Forbes

"Сближение" Юпитера и Луны

В пятницу и субботу, 24 и 25 ноября, после захода Солнца, на востоке можно будет увидеть Луну, которая будет освещена светом Солнца на 93%. В пятницу она будет находиться прямо над Юпитером, который будет все еще ярким после противостояния. 25 ноября Луна будет светить еще ярче, но в этот раз она будет находиться ниже Юпитера. Конечно же оба объекта находятся очень далеко друг от друга и их сближение – это оптическая иллюзия.

Полная Луна

Полная Луна Фото: Forbes

В понедельник, 27 ноября наступит очередное полнолуние. Полностью освещенная светом Солнца Луна появится в ночном небе на востоке. Хотя это и не будет суперлуние, но полная Луна, которая появляется каждый месяц, представляет собой одно из самых красивых астрономических событий.

Фокус уже писал о том, что NASA показало жуткие снимки наблюдений за метеорами. В космическом агентстве поделились необычными фотографиями, которые были сделаны в рамках наблюдений за ночным небом.