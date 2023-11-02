Рядом с ядром Земли застрял кусок другой планеты: ученые подтвердили

Исследователи окончательно подтвердили наличие двух инородных сгустков глубоко под поверхностью нашей планеты.

Необъяснимые сгустки, которые располагаются в 1,5 тыс. км под землей, могут оказаться остатками другой планеты, которая по размеру была похожа на Марс. Эта планета, скорее всего, врезалась в Землю в ранней Солнечной системе, таким образом сформировалась и Луна, пишет The Guardian.

Основная теория исследователей гласит о том, что Луна появилась около 4,5 млрд лет назад. Именно тогда молодая протопланета Тейя врезалась в не менее юную Землю. В то время наша планета успела сформировать лишь около 85% от своего теперешнего размера.

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Такое столкновение могло бы расплавить большую часть Земли и Тейи, в результате чего появилась бы более массивная Земля. В это же время, огромное количество пыли и камней, выброшенных на орбиту Земли, стало строительным материалом для Луны.

Большинство ученых считают данную теорию правдоподобной, но не прекращают искать доказательства, подтверждающие ее.

Недавно международная группа исследователей решила исследовать две странные капли в ядре Земли, размер которых сравним с целым континентом. Два сгустка похоронены глубоко в мантии нашей планеты, под Африкой и Тихим океаном. Сгустки, известные под названием крупные области с низкой скоростью сдвига (LLVP), изначально было обнаружены сейсмологами. До недавнего времени ученые не могли объяснить природу увиденного.

Доктор Цянь Юань из Калифорнийского технологического института в Пасадене и профессор Хунпин Дэн из Шанхайской астрономической обсерватории обратились за помощью к компьютерному моделированию гигантского удара, а также конвекционных потоков внутри Земли. Ученые задались целью понять, какие последствия могли быть у столь мощного удара.

Моделирование показало, что во время столкновения расплавилась бы верхняя часть мантии Земли, а это позволило куску Тейи или около 10% планеты, проникнуть внутрь Земли и со временем опуститься к ядру. Результаты исследования прошли проверку и были опубликованы в научном журнале Nature.

В течение следующих 4,5 млрд лет остатки Тейи могли перемещаться внутри Земли за счет внутренней конвекции и в итоге, образовались два гигантских сгустка. Данные "капли" намного плотнее, чем окружающая их порода и находятся на самой границе с ядром Земли.

"Наша работа – первая, которая подтверждает данную идею", — говорит Юань из Калифорнийского технологического института.

Для того, чтобы поставить точку в этом споре, ученым понадобится большое количество лунных камней для анализа. К счастью, такие камни могут появиться в ближайшие года, когда будет реализована лунная миссия с постоянным присутствием людей на спутнике.

"Я с нетерпением жду будущие миссии на Луну, чтобы проанализировать ее мантийные породы, которые, скорее всего, укажут нам на Тейу. Если образцы лунной мантии и базальты LLVP будут иметь одинаковые химические характеристики, значит они оба происходят от Тейи", — подытожили ученые.

Напомним, ядро Земли остается горячим, как Солнце уже миллиарды лет. Наша планета имеет сложную структуру и ее внутренне тепло сохраняется с момента ее появления.