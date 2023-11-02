Даже черные дыры не бессмертны: ученые рассказали, как умирают космические гиганты

Астрономы говорят, что смерть черных дыр будет очень отличаться от их взрывного рождения.

Во Вселенной ничто не вечно, но черные дыры – объекты, которые живут действительно очень долго. Даже после того, как погаснет последняя звезда и последняя планета превратится в пыль, черные дыры все еще будут существовать. Но и они не бессмертны, пишет IFL Science.

Рождение большинства черных дыр – захватывающее зрелище, которое включает в себя взрывы массивных звезд. В ином случае, черные дыры могут формироваться путем слияния сверхплотных космических объектов. Пока мы не знаем, как появились сверхмассивные черные дыры, но ясно одно они все рано или поздно умрут.

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Исследователи полагают, что эта смерть будет одной из самых медленных во Вселенной. Так как же умирают черные дыры? В отличие от рождения их смерть происходит довольно тихо – они просто испаряются.

Дело в том, что когда черные дыры не могут активно питаться, они начинают терять свою массу и энергию в виде излучения, которое известно как излучение Хокинга.

Известно, что даже свет не может покинуть черную дыру. Как только нечто пересекает горизонт событий черной дыры, то исчезает навсегда. Вырваться из горизонта событий можно лишь при условии, что скорость вашего побега будет превышать скорость света. Поскольку ничто не может превысить скорость света, то побег от черной дыры по праву считается невозможным.

Тогда как же появляется излучение Хокинга? Данное излучение формируется за пределами горизонта событий. Квантовая механика говорит о том, что пустое пространство никогда не бывает по-настоящему пустым. Всегда есть энергия, которая может спонтанно образовывать пары частиц и античастиц, и когда они взаимодействуют, снова становятся чистой энергией.

Когда этот процесс происходит вблизи черной дыры, частицам не нужно взаимодействовать, чтобы превратиться в чистую энергию. Так, одна пара частиц падает в черную дыру, а другая ускользает от нее. Именно в ходе этого процесса черная дыра начинает терять свою энергию.

Потеря выглядит совсем небольшой, но она все же существует. Поэтому черные дыры будут формироваться и расти на протяжении еще долгого времени, но в какой-то момент им станет нечего поглощать. Тогда черные дыры постепенно уменьшатся и превратятся в ничто, теряя энергию с излучением Хокинга.

Сроки испарения черных дыр зависят от их собственного размера. Чем меньше будет объект, тем быстрее он исчезнет с лица Вселенной. В далеком будущем в космосе останутся только по-настоящему гигантские черные дыры, который также в конце концов, исчезнут навсегда.

Напомним, ученые обнаружили важное свойство центральной черной дыры в Млечном Пути. Согласно исследованию, черная дыра вращается на пределе своих возможностей, то есть почти с максимальной скоростью.