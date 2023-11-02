К середине столетия люди начнут массово поедать насекомых: почему это произойдет

Исследователи считают, что к 2050 году рацион человечества существенно изменится — нам придется искать новые источники пищи.

Ожидается, что уже к середине столетия население Земли достигнет 9 миллиардов человек. Этот прогноз весьма пугающий, поскольку в настоящее время человечество уже использует около 70% сельскохозяйственных земель для выращивания скота, наши океаны ежедневно подвергаются разграблению из-за чрезмерного вылова рыбы, а экстремальные климатические изменения угрожают традиционному растениеводству, пишет IFLScience.

В результате ученые уже сегодня предупреждают, что человечеству следует рассмотреть альтернативные источники пищи. Отметим, что употребление насекомых в пищу вовсе не является чем-то новым. Исследования показывают, что насекомые составляют часть традиционного рациона около 2 миллиардов человек во всем мире.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В то же время мышление многих людей все еще отрицает, что насекомые могут быть отличным источником пищи — якобы они грязны и отвратительны, а потому им не место на наших тарелках. В результате, как считают ученые, такое восприятие может стать проблемой для производителей, которые попытаются использовать насекомых для создания продуктов питания.

И все же статистика показывает, что одними из наиболее популярных насекомых среди людей являются сверчки. В настоящее время люди по всему миру используют в качестве продуктов питания два типа сверчков: домашний сверчок (Acheta Domesticus) и полосатый или украшенный сверчок (Gyllodes Sigallatus).

Могут ли сверчки решить продовольственную проблему

Исследования показывают, что разведение сверчков оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем другие источники живого происхождения. Это весьма хорошая новость, особенно в свете климатического кризиса из-за выброса парниковых газов, который нависает над нашими головами.

Ученые обнаружили, что разведение домашних сверчков имеет самые низкие выбросы углекислого газа на килограмм пищевого белка в сравнении с мучными червями, курами, свиньями и рогатым скотом. При этом коэффициент конверсии корма, то есть вес потребляемого корма, разделенный на вес, набранный животным, у сверчков составляет всего 1,7. Для сравнения, коэффициент рогатого скота составляет 10.

Ученые также обнаружили, что съедобные части сверчков составляют 80%, тогда как у кур, свиней и рогатого скота съедобные части составляют 55, 55 и 40% соответственно. Статистика также свидетельствует о том, что разведение сверчков требует примерно в три раза меньше воды, чем разведение мясного скота. А площадь земли, необходимая на килограмм белка насекомых, на 50-90% меньше, чем площадь, необходимая для выращивания домашнего скота.

Сколько сверчков нужно съесть, чтобы получить необходимую норму белка?

Исследователи уверяют, на самом деле в сверчках больше железа, чем в шпинате, больше клетчатки, чем в коричневом рисе, больше кальция, чем в молоке, больше калия, чем в бананах и больше витамина B12, чем в красном мясе.

Известно, что в 100 граммах сверчка содержится 28,6 граммов белка. Таким образом человеку весом около 70 килограммов потребуется съесть чуть менее 200 граммов сверчков, чтобы получить суточную норму белка. Для сравнения, для получения такого же количества белка, человеку понадобится съесть около 220 граммов стейка.

Каковы сверчки на вкус?

Люди, которые отважились попробовать сверчков на вкус, в большинстве своем описывают этот опыт, как позитивный. Большинство заявляют, что не догадались бы, что едят сверчков, если бы не знали этого наверняка. Отметим, что речь идет о посещении ресторанов, в которых сверчков подают в составе блюд, а не просто жарят.

Ранее Фокус писал о том, что названа неожиданная диета, улучшающая обмен веществ.