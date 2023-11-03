Сюрприз для астрономов. Аппарат NASA прилетел к астероиду и сделал неожиданное открытие (фото)

Космический аппарат "Люси" достиг первой цели своей миссии, но она приняла неожиданный поворот.

В среду, 1 ноября, космический аппарат NASA, предназначенный для изучения троянских астероидов Юпитера, достиг своей первой точки назначения в рамках многолетней миссии. Зонд "Люси" приблизился к не очень большому астероиду Динкинеш, расположенном в главном поясе астероидов между планетами Марс и Юпитер. С помощью своей камеры аппарат сделал снимки астероида и здесь астрономов ждал настоящий сюрприз, когда они получили эти данные, пишет Space.

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Космический аппарат "Люси" отправился исследовать 8 троянских астероидов Юпитера еще в октябре 2021 года. Перед этим он должен был пролететь мимо двух камней в главном поясе астероидов, среди которых был и Динкинеш – самая первая цель миссии.

Что такое троянские астероиды Юпитера? Это космические камни, вращающиеся вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер. Их изучение должно предоставить астрономам данные о том, как формировалась и эволюционировала Солнечная система.

Что такое астероид Динкинеш? Этот камень обнаружили еще в 1999 году, но только в феврале 2023 года он наконец-то получил свое имя. Оно, в переводе с амхарского языка (на нем говорят в Эфиопии, Африка) означает "ты удивительная". Дело в том, что именно так в Эфиопии назвали скелет женской особи известного австралопитека Люси, которая жила 3,2 млн лет назад. Собственно, и сам космический аппарат NASA получил свое имя в честь древнего предка человека.

Космический аппарат "Люси" отправился исследовать 8 троянских астероидов Юпитера еще в октябре 2021 года. Перед этим он должен был пролететь мимо двух камней в главном поясе астероидов, среди которых был и Динкинеш – самая первая цель миссии Фото: NASA

Что обнаружил космический аппарат "Люси"?

Когда зонд "Люси" пролетел мимо астероида Динкинеш и сделал его снимки, то оказалось, что этот космический камень не одинок, а у него есть спутник. Это стало полной неожиданностью для астрономов, которые еще никогда не наблюдали этот астероид с близкого расстояния. Вообще Динкинеш стал самым маленьким астероидом, который когда-либо исследовал космический аппарат. По словам ученых, теперь вместо запланированных 10 астероидов, аппарат "Люси" изучит 11.

Когда зонд "Люси" пролетел мимо астероида Динкинеш и сделал его снимки, то оказалось, что этот космический камень не одинок, а у него есть спутник Фото: NASA

Аппарат, который пролетел мимо, как оказалось двух астероидов на скорости 16 тысяч км/час, смог определить размер этих камней: Динкинеш имеет ширину 790 м, а его пока неназванный спутник – 220 м. Но это пока только предварительные данные, но в течение недели ученые из NASA получат все данные этого наблюдения за Динкинешем и его спутником.

Аппарат "Люси" во время пролета астероида Динкинеш провел серию тестов своих приборов. Таким образом ученые смогли убедиться, что они работают хорошо и смогут собрать важные данные о троянских астероидах Юпитера в будущем.

Впереди у зонда NASA еще много работы. Сначала ему нужно совершить гравитационный маневр вокруг Земли, чтобы пролететь в 2025 году мимо следующей цели. Это будет астроид из главного пояса астероидов под названием Дональдджохансон. Свое имя камень получил в честь ученого Дональда Джохансона, обнаружившего останки австралопитека Люси. Далее зонд NASA отправится изучать 8 троянских астероидов Юпитера, среди которых также есть две двойные астероидные системы, то есть астероиды имеют спутники.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили очень редкую звезду, которая она имеет особую химию. Таких звезд астрономы обнаружили всего несколько тысяч в нашей галактике.