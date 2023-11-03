Шерстяной фрукт. Ученые объяснили, зачем персику понадобился надоедливый пушок

Оказывается, что пушистая поверхность персиков используется в качестве защитного механизма.

Небольшой пушок на персиках может показаться эволюционной причудой, но на самом деле он служит достаточно конкретной цели, пишет IFL Science.

Пушистая поверхность персиков используется в качестве защитного механизма – сдерживающего фактора против насекомых, которые хотят полакомиться фруктом и отложить в нем свои яйца. Волоски на плодах мешают насекомым приземляться на его поверхность.

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Микроскопические волосяные нити даже могут обеспечить фрукту защиту от некоторых людей. Известно, что волоски на кожуре персика могут вызывать аллергические реакции. Так, люди с непереносимостью аллергена Pru p 3 могут есть персики, но без кожицы.

Но пух на персике не только отваживает надоедливых насекомых, но и помогает фруктам предотвращать гниение. Тонка кожица персика и его нежная мякоть были бы идеальным местом для появления микроорганизмов, которые вызывают плесень и грибок.

Для того, чтобы защититься от таких микроорганизмов, растение развило особые волоски, которые помогают держать влагу подальше от поверхности плодов. Конечно, волоски не могут сделать фрукт водонепроницаемым, но дают время, что плоды выросли и созрели.

Несмотря на это, плоды персика не хранятся слишком долго, как мы знаем, от зрелого фрукта до кашицы проходит всего около двух недель.

Персики с точки зрения таксономии относятся к "косточковым плодам", которые обладают характерной мясистой внешней частью, где находится семя. К этому же виду фруктов относятся авокадо, виня, грецкие орехи и миндаль.

Также известно, что персики принадлежат к семейству розоцветных, наряду с клубникой и обыкновенной садовой розой. Кстати, именно это семейство чаще всего взывает аллергические реакции у взрослы и детей в Европе. Также было доказано, что персики вызывают одну из наиболее распространенных аллергических реакций на фрукты.

Для тех же, кто не страдает от аллергии, ученые напоминают, что всего один плод персика содержит 15% ежедневной потребности организма в витамине С и 6% потребности в витамине А.

Напомним, ученые уверяют, что клубника вовсе не ягода, а белые точки на ней — не семена. Исследователи отмечают, что клубника на самом деле полна сюрпризов и вовсе не является ягодой или плодом растения.