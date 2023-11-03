Использовали горшки или даже окна: почему ванных комнат не существовало до XIX века

Когда в течение XIX века купание стало нормой среднего класса, социальные реформаторы пытались сделать ванну доступной для всех. Но даже те семьи, которые имели средства для ее построения, необязательно следовали примеру богачей.

Понятие "посещение ванной комнаты" знакомо каждому из нас, но то, как мы справляемся с этой ежедневной потребностью, значительно изменилось с годами. Элисон К. Хогланд углубляется в необычную историю возникновения ванных комнат, какими мы их знаем сегодня, проливая свет на их развитие в американских домах рабочего класса, пишет Big Think.

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В XIX веке высшие классы начали воспринимать идею сантехники в помещении, хотя и понемногу. Сначала раковины появились в спальнях, заменив кувшины и тазики для воды. Ванны и туалеты получили отдельные комнаты, причем туалеты размещали дальше от жилых помещений из-за не очень приятных запахов.

В 1870-х годах наступило решающее изменение. Медицинские работники начали выступать за создание единой комнаты, в которой можно было бы разместить все три сантехнических узла вместе, чтобы уменьшить путаницу труб и сифонов, проходящих через дом. Эту новую комнату назвали "ванной", и к 1880-м годам она стала общеупотребительным термином.

Средний класс вскоре последовал этому примеру, добавляя такие "ванные комнаты" в свои дома или покупая новые, с уже установленной сантехникой. Однако для семей рабочего класса этот переход был не таким простым.

Модернизация домов для обустройства ванных комнат была дорогим делом, и многие не могли себе этого позволить. Вместо этого они устанавливали сантехнику в разных местах по всему дому.

В домохозяйствах рабочего класса первым элементом сантехнического оборудования, который появлялся в помещении, часто была кухонная раковина. Даже при отсутствии водопровода в помещении для их наполнения можно было использовать ведра, а трубы позволяли сливать воду под дом или во двор. Как только появилась проточная вода, кухонная раковина стала служить для многих целей, от мытья посуды до чистки зубов и бритья.

В то время как купание постепенно стало нормой для среднего класса в течение XIX века, социальные реформаторы пытались сделать эту роскошь доступной для рабочего класса. Однако не все последовали примеру состоятельных. Некоторые финско-американские шахтеры, например, строили семейные бани, которые использовали для родов, народной терапии, стирки и купания.

До появления крытых туалетов домохозяйства рабочего класса полагались на хозяйственные постройки и горшки. В некоторых случаях мужчины просто мочились из окон во двор. Туалеты были более сложной конструкцией, которая требовала подключения дренажных труб к выгребным ямам или канализационным системам, чтобы избежать опасности для здоровья.

В Мичигане, где замерзшие трубы представляли опасность, туалеты часто устанавливали в подвалах с грунтовым полом, иногда для того, чтобы добраться до них, нужно было пролезть через люк.

Только после Второй мировой войны большинство домов рабочего класса обустроили специальными ванными комнатами. Их втискивали в пространство, вырезанное из кухонь или столовых, или расширяли из подвальных туалетных комнат.

Для удобства добавляли лестницы. В конце концов, семьи рабочего класса имели собственные отдельные комнаты с тремя сантехническими элементами, что стало значительным шагом в эволюции ванных комнат.

Исследование Элисон К. Хогланд освещает путешествие того, как ванные комнаты стали стандартным элементом домов. Это напоминание о том, как удобство, которое мы воспринимаем как должное сегодня, когда-то было роскошью для высших классов, и как оно в конце концов стало доступным для всех.

История эволюции ванных комнат является свидетельством человеческого прогресса, предлагая заглянуть в наше прошлое и практические достижения, которые улучшили нашу повседневную жизнь.

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