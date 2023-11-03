Дожди из обломков уникальной кометы: когда наблюдать пик метеорного потока Тауриды (фото)

Сразу два метеорных потока в отдельные ночи на следующей неделе окрасят ночное небо яркими световыми полосами и "огненными шарами".

Пик активности метеорного потока Тауриды наступит в отдельные ночи на следующей неделе. Сначала можно будет увидеть часть метеорного потока под названием Южные Тауриды, а затем — Северные Тауриды. Когда можно будет увидеть "падающие звезды", а тем, кто это сделает, загадать желание, пишет Live Science.

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Скоро в ночном небе станут хорошо видимыми яркие полосы света и "огненные шары", которые появятся в результате прохождения Земли сквозь ежегодный метеорный поток Тауриды, состоящий из двух частей. С интервалом в 5 дней наступит момент, когда будет виден пик активности метеорного потока.

Метеорные потоки известны тем, что, при попадании в атмосферу метеоров они взрываются и появляются яркие "огненные шары". При этом также эти метеоры оставляют во время движения полосы света большой яркости. Но слишком эффектного светового шоу не стоит ожидать от Таурид, ведь в этом году будет падать всего примерно 10 метеоров в час.

После заката Солнца, в понедельник 6 ноября и до восхода Солнца во вторник, 7 ноября, в небе появится активная фаза метеорного потока Южные Тауриды. Хотя на самом деле Земля проходит через этот поток каждый год примерно с 23 сентября по 8 декабря. Условия для наблюдения за этими "падающими звездами" будут не самими идеальными, ведь Луна на 60% освещенная Солнцем будет достаточно яркой после полуночи.

Метеорный поток Тауриды Фото: Live Science

В ночь с субботы, 11 ноября на воскресенье, 12 ноября, наступит пик активности метеорного потока Северные Тауриды. Через этот поток наша Земля проходит в период между 13 октября и 2 декабря. Наблюдать за сгорающими в атмосфере метеорами из этого потока будет лучше, чем за Южными Тауридами. Дело в том, что Луна будет совещена светом Солнца всего на 4% и будет представлять собой тонкий полумесяц, а потому не будет мешать обзору своей яркостью.

В любом случае для наблюдения за полосами света и "огненными шарами" необходимо ясное небо и много терпения.

Метеорный поток Тауриды получил свое название в честь созвездия Тельца, которое хорошо видно в Северном полушарии осенью и кажется, что метеоры падают на нашу планету именно со стороны этого созвездия. Но на самом деле связь между Тауридами и созвездием Тельца на этом заканчивается.

Источником появления метеорного потока Тауриды считается комета Энке, которая оставила свои обломки возле орбиты Земли сотни лет назад. Комета Энке является короткопериодической, и она имеет самый короткий период вращения вокруг Солнца среди всех комет, которые известны астрономам. Этот орбитальный период составляет всего чуть больше 3 лет. Кстати, во время движения данная комета пересекает орбиты не только нашей планеты и Марса, но также орбиты Меркурия и Венеры.

Источником появления метеорного потока Тауриды считается комета Энке, которая оставила свои обломки возле орбиты Земли сотни лет назад Фото: Wikipedia

Также Фокус писал о том, что в ноябре очень яркими объектами в небе будут две огромные планеты из внешней Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, NASA обнаружило звездную систему из 7 планет и две из них похожи на Землю. Данные об этой системе скрывались в информации, собранной уже неработающим космическим телескопом Кеплер.