Синее пятно. NASA показало новый снимок Юпитера: почему планета выглядит странно (фото)

Новую фотографию газового гиганта сделал космический телескоп "Хаббл" в ультрафиолетовом диапазоне света.

NASA опубликовало новый снимок Юпитера, который приурочен к двум важным событиям, произошедшим с газовым гигантом на этой неделе. Во-первых, Юпитер 1-2 ноября находился на самом близком расстоянии от Земли — 595 млн км, а во-вторых планета находилась в противостоянии. Это значит, что Юпитер 2-3 ноября был виден на небе расположенным прямо напротив Солнца таким образом, что Земля оказалась между этими двумя объектами. Но изображение Юпитера является уникальным потому как одна из его главных особенностей выглядит совсем по-другому, пишет Forbes.

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На фотографии Юпитера от космического телескопа Хаббл можно увидеть нечто необычное, что делает этот снимок уникальным. Гигантский атмосферный шторм, известный как Большое красное пятно (самый большой шторм в Солнечной системе), выглядит не красным, а синим.

Дело в том, что телескоп Хаббл сделал эту фотографию в ультрафиолетовом диапазоне света, длина волны которого намного короче, чем у видимого света. Люди не могут увидеть ультрафиолетовый свет, поэтому снимок был обработан. Телескоп Хаббл зафиксировал три длины волны ультрафиолетового света, каждой из которых ученые присвоили синий, зеленый и красный цвет, чтобы мы с вами могли насладится этим снимком.

На фотографии Юпитера от космического телескопа Хаббл можно увидеть нечто необычное, что делает этот снимок уникальным. Гигантский атмосферный шторм, известный как Большое красное пятно (самый большой шторм в Солнечной системе), выглядит не красным, а синим Фото: NASA

Недалеко от экватора Юпитера, если посмотреть на нижнюю часть изображения, мы видим знаменитое Большое красное пятно. Это антициклонический шторм, размер которого сравним с размером Земли. Этот шторм выглядит не красным, а синим потому что частицы облаков на большой высоте над этим штормом поглощают свет в ультрафиолетовых длинах волн.

Астрономы считают, что размер этого атмосферного шторма постоянно меняется, хотя в нем продолжают дуть ветры со скоростью более 500 км/час против часовой стрелки между двумя полосами облаков, которые движутся к шторму в противоположных направлениях.

На снимке телесопа Хаббл 2019 года также видно Большое красное пятно, но здесь оно имеет свой обычный цвет Фото: NASA

4 года назад ученые выяснили, что Большое красное пятно уменьшается в размерах, но почему это происходит пока неизвестно. Это одна из причин, по которой астрономы используют телескоп Хаббл для наблюдений за Юпитером во время противостояния. Только в это время планету можно увидеть полностью, а к тому же Юпитер в это время самый яркий.

Новое изображение газового гиганта является частью обширного исследования атмосферных штормов на Юпитере. Ученые хотят больше узнать о самых глубоких облаках планеты, а также определить их структуру.

Сейчас самым ярким объектом в ночном небе является Венера, но в ближайшие пару недель очень ярким также будет и Юпитер. Чтобы его увидеть невооруженным глазом нужно смотреть после наступления сумерек на восток, или же перед рассветом на запад. Если же использовать бинокль или телескоп, то можно будет увидеть и четыре главных спутника газового гиганта в виде светящихся точек — Каллисто, Ганимед, Европу и Ио.

Напоминаем, что ярким в ночном небе в ближайшие дни будет не только Юпитер, но и Уран. Как увидеть этот ледяной гигант, Фокус уже писал.