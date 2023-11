Здесь есть вода и может быть жизнь: обнаружено сразу 8 планет, похожих на Землю

Все обнаруженные планеты относятся к классу суперземля.

Космический телескоп TESS уже обнаружил в нашей галактике несколько тысяч экзопланет разного типа, массы и размера. Группа астрономов проанализировала данные телескопа и заявило об обнаружении восьми новых планет, которые относятся к классу суперземля. Результаты этого исследования скоро будут опубликованы в издании Publications of the Astronomical Society of Australia, пишет Universe Today.

Космический телескоп TESS был специально создан для поиска планет за пределами Солнечной системы. На сегодняшний день ученые подтвердили существование 400 планет и еще почти 6000 объектов находятся в статусе кандидатов на звание экзопланеты. Группа ученых обнаружила среди этого обширного списка 8 планет, похожих на Землю по размеру. И все они принадлежат к классу суперземля. Это планеты, размер которых немного больше, чем у Земли, а масса может быть в несколько раз больше.

Все эти планеты получили названия, а также ученые смогли узнать какой они имеют размер и массу. Список обнаруженных суперземель:

TOI-238b – масса планеты в 3,6 раза больше массы Земли, при этом объект в 1,6 раза больше по диаметру.

Масса планеты TOI-771b в 2,8 раза больше земной, а по размеру она 1,4 раза больше нашей планеты.

В 3,8 раза больше Земли по массе и в 1,6 раза по размеру является планета TOI-871b.

TOI- 1467b имеет 4,4 массы Земли и 1,8 земного размера. Такими же характеристиками обладает и планета ТОI-2068b.

TOI-1739b в 4 раза больше нашей планеты по массе ив 1,7 раза больше по размеру.

Планета ТОI-4559b больше Земли по массе и диаметру в 2,7 и 1,4 раза соответственно. А у планеты ТОI-5799b масса больше земной в 3,7 раза, а диаметр — в 1,6 раза.

Фото: Universe Today

Ученые также определили из этого списка планеты, которые следует изучить более тщательно, потому как они имеют важные свойства. Астрономы считают, что с их помощью можно объяснить нехватку планет, определенного размера.

Сейчас ученые обнаружили очень мало экзопланет, которые были имели от 1,5 до 2 диаметров Земли. Возможно это связано с тем, что эти планеты теряют свою массу под действием сильного излучения своих звезд, которое разрушает атмосферу.

Ученые создали модели атмосфер этих восьми супереземель, на основе имеющихся данных и результаты интригуют. Данные показывают признаки присутствия на планетах углекислого газа, воды и метана. А метан может быть признаком существования живых организмов, хотя это не всегда так.

Астрономы надеются использовать приборы космического телескопа Уэбб для того, чтобы провести тщательное исследование атмосфер найденных планет.

