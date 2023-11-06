Хирургический ящик Пандоры. Врачи рассказали о самых странных находках внутри людей

Хотя извлечение инородных предметов из тел людей уже является нормой для множества хирургов, некоторые из извлеченных предметов смогли бы поразить даже повидавших многое врачей.

Согласно базе данных Комиссии по безопасности потребительских товаров США (КБПТ), в 2021 г. в телах людей были обнаружены различные неожиданные предметы, включая магниты, зарядные устройства, леденцы и даже апельсиновые корки. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), в том году эти инциденты стали девятой по счету причиной обращений в отделения неотложной помощи в связи с непреднамеренными травмами, а среди взрослых жителей США было зарегистрировано почти 278 тыс. случаев, пишет Fox News.

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Доктор Марк Сигел, профессор медицины Медицинского центра NYU Langone, отметил, что частота подобных инцидентов неудивительна, особенно если учесть, что значительная часть из них связана с использованием сексуальных устройств. Сигел рассказал о случае, когда ребенок испытывал боль из-за застрявшей в носовом проходе батарейки, которая была успешно извлечена.

В блоге Defector от декабря 2022 года подробно описаны случаи из базы данных КБПТ с классификацией предметов по отверстиям, в которых они были обнаружены. В уши попадали различные предметы, такие как запонки, конфеты и канцелярские принадлежности, а в нос — различные предметы, от частиц пищи до игрушек. Проглатывание посторонних предметов также стало причиной многих обращений за неотложной помощью, причем предметы варьировались от кухонных принадлежностей до хозяйственных инструментов.

Как мужчины, так и женщины обращались в службу скорой помощи после введения в половые органы различных предметов, включая бытовые предметы и продукты питания. Аналогичным образом, ректальное введение различных предметов, от бытовой утвари до игрушек, также приводило к обращению в больницу.

В исследовании, опубликованном в American Journal of Emergency Medicine в июле 2023 г., указывается, что подобные случаи попадания инородных предметов в прямую кишку приводят к госпитализации тысяч человек ежегодно. Доктор Сигел подчеркнул, что отверстия не предназначены для введения подобных предметов, за исключением процедур, проводимых под медицинским контролем.

Ранее Фокус писал о разработке новых стволовых клеток, позволяющих безопасно пересаживать сердце. В прошлом приживленные стволовые клетки вызывали опасные сердечные ритмы, что делало терапию стволовыми клетками рискованным предложением.

Также Фокус писал о том, что меланому собираются лечить пересадкой кала в кишечник. Результаты первых клинических испытаний свидетельствуют о том, что пересадка фекалий может повысить эффективность лечения недуга.