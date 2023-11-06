Играли и наши предки: что известно о тавлии, утраченной игре Киевской Руси (фото)

Настольные игры занимают важное место как в истории, так и в современности. К сожалению, не все древние игры дошли до наших времен, и тавлия не исключение.

Во времена Киевской Руси люди наслаждались разнообразными настольными играми, некоторые из которых могут вас удивить. Если шахматы нам хорошо знакомы, то существовала еще одна необычная игра под названием "тавлия", правила которой, к сожалению, являются загадкой для современности. Детали опубликованы на странице Департамента культуры и туризма КОГА.

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Исторические записи свидетельствуют, что жители Киевской Руси имели в своем распоряжении целый ряд настольных игр. Среди них были шашки, шахматы, зернь, лики и другие. Эти игры упоминаются в текстах, датированных IX веком в Византии, и переведены на язык Киевской Руси в XII веке.

Название Hnefatafl переводится как "королевская доска" Фото: Facebook.com/Департаменту культури та туризму КОДА

Как рассказывают специалисты: "Настольные игры упоминаются и в былинах, созданных в домонгольские времена — к киевскому циклу исследователи относят "Ставр Годинович", "Илья Муромец и Калин-царь", "Добрыня Никитович и Алеша Попович", "Добрыня и Василий Казимирович" и другие. Археологические находки были все же более весомыми — это найдены и игровые фигурки, и кости, и фрагменты игровых досок, и разноплановая разметка игрового поля на предметах быта".

Игровые фигуры изготавливали из различных материалов, включая кость, янтарь, стекло, глину, дерево и камень Фото: Facebook.com/Департаменту культури та туризму КОДА

Тавлия уходит своими корнями во времена раннего становления Руси-государства. Считается, что ее принесли в регион скандинавские викинги. Название Hnefatafl переводится как "королевская доска".

В тавлию играли везде, куда попадали викинги, включая Киевскую Русь, Исландию, Британию, Ирландию и Лапландию Фото: Facebook.com/Департаменту культури та туризму КОДА

В тавлию играли везде, куда попадали викинги, включая Киевскую Русь, Исландию, Британию, Ирландию и Лапландию. Ее история восходит примерно к 400 году до нашей эры, но к XII веку ее в значительной степени вытеснили такие игры, как шахматы и шашки.

На территории Украины археологи обнаружили целые наборы игровых фигур для тавлии. Эти наборы отличались по внешнему виду, но имели общую черту: все они имели характерные фигуры "пешки" круглой формы и меньшие, разного цвета или материала пешки.

В игре "короли" визуально отличались от "пешек". Игровые фигуры изготавливали из различных материалов, включая кость, янтарь, стекло, глину, дерево и камень. Их формы также отличались: короли варьировались от похожих на круглые пешки до сложных антропоморфных фигур с уникальной маркировкой. Особенно интригующими являются "короли на тронах", которые вырезали из моржовых клыков, янтаря, меди, а иногда даже позолочивали.

Хотя эксперты считают, что, вероятно, существовало несколько вариаций тавлии, полный набор правил игры, к сожалению, был утрачен во времени. Это добавляет игре атмосферы таинственности, оставляя нам лишь представление о том, как в нее могли играть.

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