Замедлить старение на целых шесть лет: ученые назвали 8 беспрекословных правил
Исследователи говорят, что наш биологический возраст не всегда соответствует хронологическому возрасту.
Исследователи назвали 8 мер, которые помогут замедлить процесс старения организма на 6 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Эксперты из США уверены в том, что контроль массы тела, уровня сахара в крови, холестерина и артериального давления, а также поддержание здорового режима сна и питания, физическая активность и отказ от курения могут замедлить старение на шесть лет.
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Такие меры, в первую очередь, способствуют хорошему здоровью сердца, что замедляет темпы биологического старения на срок до 6 лет.
Результаты были основаны на данных более чем 6500 взрослых со средним возрастом в 47 лет. Работа была представлена Американской кардиологической ассоциации (AHA) в Филадельфии.
Работа исследователей показала, что люди с лучшим сердечно-сосудистым здоровьем были примерно на 6 лет моложе биологически, чем их фактический возраст.
"Такие результаты помогают понять связь между хронологическим возрастом и биологическим возрастом, а также то, как здоровый образ жизни может помочь нам жить дольше. Каждый человек хочет жить дольше, но что еще более важно, мы хотим оставаться здоровыми дольше, чтобы наслаждаться жизнью", — говорит председатель группы авторов Life’s Essential 8, инструмента оценки здоровья AHA Дональд Ллойд-Джонс.
Инструмент оценки здоровья Life's Essential 8 основывается на четырех изменяемых показателях образа жизни и четырех изменяемых показателях здоровья. Для того, чтобы измерить фенотипический или биологический возраст человека, исследователи проверили метаболизм, функцию органов и воспаление.
Фенотипическое ускорение старения – это разница между биологическим возрастом и фактическим возрастов, где более высокие значение указывают на быстрое биологическое старение.
"Мы выяснили, что более крепкое здоровье сердечно-сосудистой системы связано с замедлением биологического старения, которое измерят фенотипический возраст. Также было обнаружено, что по мере улучшения здоровья сердца биологическое старение замедляется", — говорит старший автор исследования из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета Нур Макарем.
К примеру, средний фактический возраст людей со здоровым сердцем составлял 41 год, но их средний биологический возраст был определен на уровне 36 лет. Средний возраст у людей с нездоровой сердечно-сосудистой системой составлял 53 года, а их средний биологический возраст – 57 лет.
Итак, Американская кардиологическая ассоциация назвала восемь правил, которых нужно придерживаться для того, чтобы замедлить процесс старения организма:
- Придерживаться здоровой диеты;
- Вести активный образ жизни;
- Бросить курить;
- Высыпаться;
- Поддерживать здоровый вес;
- Контролировать уровень холестерина;
- Контролировать уровень сахара в крови;
- Контролировать кровяное давление.
Напомним, новое исследование предполагает, что наш биологический возраст зависит не только от здорового образа жизни и местности, в которой мы живем.