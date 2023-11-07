Подарок от мозга. Ученые объяснили, почему время замедляется перед лицом смерти

Большинство людей, столкнувшихся с околосмертным опытом, рассказывают, что в этот момент время ощущается совсем иначе, теперь мы знаем почему.

Люди, которым довелось посмотреть в лицо смерти и уцелеть, уверяют, что в момент, когда мы сталкиваемся с почти фатальным опытом, время будто замедляется. В новом исследовании ученые попытались выяснить, почему это происходит на самом деле, пишет Daily Mail.

Психолог из Ливерпульского университета Джона Мурса в Англии, профессор Рут Огден недавно написала отчет, в котором раскрыла, почему время может замедляться во время автокатастрофы, сердечного приступа или других событий, ставящих нас перед лицом смерти.

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По мнению исследовательницы, замедление времени в действительности связано с нашим мозгом. По сути, он делает все, чтобы увеличить наши шансы на выживание. Предполагается, что ощущаемое замедление времени может означать, что мозг переходит в гиперфокусировку, в результате чего у человека больше шансов отреагировать на ситуацию.

По словам Огден, то, как наш мозг обрабатывает время, тесно связано с тем, как он обрабатывает эмоции. Это объясняется тем, что области мозга, регулирующие эмоции, связаны с обработкой времени. По сути, во время обострения эмоций происходит активация, вызванная мозгом, чтобы сохранить некую стабильность — это изменяет его способность обрабатывать время.

Ученые также считают, что замедление времени перед лицом смерти может быть частью реакции "бей или беги", которая срабатывает, когда человек чувствует угрозу. Простыми словами, наш мозг подготавливает нас к тому, чтобы либо отреагировать на ситуацию, либо отступить.

Поспешность в опасной ситуации может лишь усугубить положение, а потому наш мозг замедляет ощущение времени, чтобы дать нам время "отдышаться и сформулировать стратегию". Например, исследование 2012 года, проведенное учеными из Университета Турку в Финляндии показало, что замедление времени можно также объяснить с помощью наших внутренних часов.

Идея ученых заключалась в том, что при увеличении скорости часов в течение измеренного интервала происходит больше тактов. При этом большее количество тактов означает большую продолжительность, в результате человек переоценивает рассматриваемую продолжительность. Причем ученые пришли к выводу, что это происходит не только в те моменты, когда мы сталкиваемся лицом к лицу со смертью.

Еще в 2017 году профессор социологии в колледже Эккерд Майкл Флаэрти обнаружили, что время может замедляться не только на пороге смерти, но и когда человек отправляется в новое путешествие. Ученый уверял, что ощущение времени может замедляться, когда мы сталкиваемся с новым опытом, например, осваиваем сложный навык или отправляемся в отпуск в ранее неизвестное место.

Кроме того, ученые обнаружили, что время также может замедляться в ситуациях, когда почти ничего не происходит или происходит крайне мало. Простыми словами, время ощущается совсем иначе, года сложность ситуации выходит за рамки привычного.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились возвращать к жизни мозг, умерший два часа назад.