У человека каждая ноздря обладает собственным обонянием: как это работает

Исследователи обнаружили необычный нюанс в работе нашего носа и сигналах, отправляемых в мозг.

Ученые выяснили, что восприятие человеком различных запахов может меняться в зависимости о того, какая из ноздрей задействована, пишет IFLScience.

Исследователи наблюдали за активностью мозга 10 испытуемых, когда они вдыхали разные запахи. Авторы исследования выяснили, что каждый носовой ход реагирует на запахи независимо, а это значит, что может существовать небольшая разница в том, как две ноздри реагируют на определенный запах.

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Например, предыдущие исследования показали, как грызуны перемещаются к источнику запаха, улавливая разницу в концентрации запаха в двух ноздрях. Но до сих пор было неизвестно, кодируют ли человеческие носы запахи как одиночный стимул или как два отдельных сигнала.

В эксперименте приняли участие 10 человек с эпилепсией, в голове которых были установлены внутричерепные глубинные электроды для определения природы их припадков. Авторы исследования использовали эти ранее установленные устройства в собственных целях, чтобы увидеть активность обонятельной коры головного мозга испытуемых во время теста.

В рамках исследования участникам предлагали понюхать запахи банана, кофе и эвкалипта, которые подавались через трубочки в каждую из ноздрей. Мозговую активность отслеживали, когда запахи подавались в левую, правую или обе ноздри.

Ученые выяснили, что запахи, которые вдыхались обеими ноздрями одновременно, вызывали в мозге две различные реакции: права ноздря посылала сигнал в обонятельную кору правого полушария, а левая – в левое полушарие. Оба сигнала не были абсолютно идентичными, а это позволяет предположить, что каждая ноздря предоставляет своем хозяину уникальный опыт.

В случае, когда один и тот же запах подавался в каждую ноздрю по отдельности, модели активности были схожими, но не идентичными.

"Наше исследование продемонстрировало, что информация о запахе из двух ноздрей временно разделена в первичной обонятельной коре", — отмечают авторы исследования.

Иными словам, работа показывает, как запах, попадающий в определенную ноздрю, вызывает реакцию в соответствующем полушарии мозга, при этом противоположное полушарие активизируется только примерно через полсекунды. Такое умение позволяет людям идентифицировать источники запаха почти так же хорошо, как это делают грызуны.

Напомним, ученые рассказали, почему нам так сложно ощущать собственный запах. Исследователи считают, что человеческое обоняние во многом может быть лучше обоняния животных, которые считаются ищейками, но собственный запах порой распознать не так легко.