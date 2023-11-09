Большой секрет. "Семена зомби" 144 года держали под замком и теперь нашли в них нечто особенное (видео)

В результате одного из самых продолжительных и секретных экспериментов в мире ученые обнаружили загадочный гибридный вид.

Этот эксперимент начался в 1829 году, когда семена были закопаны в секретном месте на территории университетского кампуса. В результате исследование стало самым продолжительным и чрезвычайно секретным, пишет Live Science.

В начале 144-летнего секретного эксперимента с "семенами зомби" ботаник Уильям Бил закопал в неизвестном месте на территории Мичиганского университета (MSU) 120 стеклянных бутылок, каждая из которых была наполнена влажным песком и 50 семенами, принадлежащими 23 видам сорняков. Целью этого эксперимента было выяснить, как долго семена в действительности могут оставаться жизнеспособными.

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Ученые намеревались выкопать семена через несколько лет и посмотреть прорастут ли они и вырастут ли растения. Таким образом фермер хотел выяснить, как долго семена, скрытые под сельскохозяйственными полями, могут представлять угрозу, если их выкопать плугом.

В результате каждые 5 лет Бил выкапывал бутылку. Однако в 1920 году, когда были выкопаны уже 8 бутылок и семена показали высокие прорастания, приемники ученого решили продлить эксперимент, увеличив интервалы, с которыми выкапывали бутылки, до 10 лет. Уже в 1980 году интервал увеличился до 20 лет.

Отметим, что все это время местонахождение семян держалось в строгом секрете и передавалось от исследователя к исследователю для сохранения чистоты эксперимента. В 2021 году ученые выкопали 16-ю бутылку, закопанную когда-то Билом. Ученые обнаружили, что, как и в предыдущих случаях, некоторые из закопанных растений вновь проросли. По словам руководителя проекта Марджори Вебер, профессора биологии растений в MSU, эти семена фактически ведут себя как зомби: они способны болтаться в почве невероятное количество времени и казаться мертвыми, однако не теряют способность прорастать.

Однако ученые также обнаружили, что последняя бутылка была наполнена не только семенами-зомби, в ней также содержался некий сюрприз. Изучив содержимое банки, ученые обнаружили в ней гибрид или генетическую смесь двух разных видов: Verbascum thapsus, который был частью эксперимента, и Verbascum blattaria, его намеренно не включали в бутылки.

Ученые использовали ДНК анализ, чтобы определить, что перед их глазами. Отметим, что команда до сих пор не понимает каким образом был создан гибрид. Однако наиболее простым объяснением является то, что Бил попросту принял это семя за обычное семя V. thapsus, когда наполнял бутылки.

К слову, семена вербаскума оказались последними, которые все еще продолжают прорастать. Остальные виды семян перестали прорастать спустя несколько десятилетий эксперимента. Ученые надеются, что они все еще продолжат расти, когда будет выкопана следующая бутылка.

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