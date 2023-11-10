Cyberpunk, который мы заслужили. Биохакеру потребовалось 52 импланта, чтобы открывать замки и вибрировать рукой

Жительница Калифорнии попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за количество имплантов, которые были установлены в ее тело.

Жительница Калифорнии Анастейша Синн вживила в свое тело 52 импланта и попала в книгу рекордов Гиннесса, пишет Daily Mail.

Ее 52 импланта выполняют достаточно бытовые функции, такие как открытие замков, поиск металлических предметов, набор телефонных номеров, а один из них даже заставляет руку женщины вибрировать.

Синн называет себя фокусницей, каскадером и "биохакером" – человеком, который модифицирует свое тело с помощью современных технологий.

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"Теперь я могу официально заявить, что я самый технологически модифицированный человек в мире. Даже в Рекордах Гиннесса пришлось создать для меня новую категорию", — заявила Синн.

Сертификат Книги рекордов Гиннесса

Среди имплантов Синн также есть самый большой магнит, когда-либо имплантированный человеку, и магнит, передающий звук, который имплантирован в козелок ее уха.

"Самый большой среди имплантов имеет около 6 см в диаметре и 1,2 см в толщину, такой же располагается во второй моей руке", — отмечает биохакер.

По ее словам, чаще всего она использует имплант, который открывает входную дверь ее дома.

Половина ее имплантов представляет собой микрочипы, которые запрограммированы, чтобы обеспечивать своей хозяйке обостренные чувства и способности, такие как открытие замков и включение компьютеров.

Другие импланты обладают магнетизмом и наделяют хозяйку так называемым "шестым чувством", например, ощущением проводов под напряжением за стеной. Также она может определить, подключен ли трансформатор или блок питания к электроэнергии.

"Я смогу вам сказать, если ваша микроволновая печь излучает слишком много радиации – у меня завибрирует рука. Найти потерянную серьгу также было полезным умением на протяжении многих лет", — утверждает Синн.

Для того, чтобы попасть Книгу рекордов Гиннесса, Синн пришлось предоставить полный список своих имплантов, а также рентген, подтверждающий их присутствие в теле. Несмотря на то, что количество установленных имплантов и так уже велико, биохакер все еще не закончила с модификацией своего тела. Например, она собирается разместить сканер NFC в своей ноге и спрятать метки NFC внутри игральных карт.

Таким образом, во время игры в покер, Синн могла бы считывать карты, так чтобы другие игроки оь этом не знали.

"Чип сканировал бы метку и отправлял бы эту информацию на мой телефон по Bluetooth, который затем отправлял бы эту информацию на имплант, который вызывал бы вибрацию магнитов в моих ушах", — рассказал биохакер.

Такая практика вживления чипов в тело весьма опасна и зачастую проводится подпольно. По словам Синн, ее модификации были выполнены медсестрой и подпольным хирургом. Около половины ее имплантов были введены с помощью толстой иглы для подкожных инъекций, а остальные вводили скальпелем, после чего кожу зашивали.

Кроме этого, биохакер рассказала, что время от времени ей приходится доставать и проверять свои импланты из-за их "экспериментального" химического покрытия. Деградация покрытия имплантов может подвергнуть организм воздействию токсичных элементов печатных плат, медной проволоки и неодима.

Также не все процедуры биохакера оказались успешными. Напрмер, Синн решила удалить все свои зубы, чтобы заменить их протезами киборгов, которые она смогла бы вставлять и вынимать. Каков ни был бы план, его не смог воплотить в жизнь врач, который "не смог понять", чего хотела пациентка.

"Я оставалась без зубов в течение шести месяцев, что привело к изменению формы нижней части лица и множеству других проблем", — поодытожила Синн.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как энтузиасты из мира науки могут создать вирус пострашнее COVID-19. Биохакеры проводят эксперименты на себе, модифицируя ДНК и пытаясь усовершенствовать себя на генном уровне, ставят опыты с патогенными организмами, устанавливают микрочипы, на себе проверяют действие новых медпрепаратов — стремясь совершить революцию в науке. И, конечно, уверены, что являются двигателями научного прогресса.