Алмазы из ядерных отходов: могут ли они заменить батарею вашего смартфона и работать вечно

В поисках устойчивых энергетических решений две компании делают успехи, превращая ядерные отходы в алмазы, которые служат батареями. В то время как одна сосредотачивается на практическом применении, другая имеет более масштабные амбиции, которые вызывают удивление.

Около семи лет назад исследователи из Бристольского университета представили прототип батареи, созданной путем преобразования ядерных отходов в алмазы. Этот инновационный подход не только предлагает потенциальное решение для обращения с ядерными отходами, но и представляет долговечный источник энергии, превосходящий нынешние варианты, пишет IFLScience.

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Компания Arkenlight, которая родилась благодаря этому прорыву, нашла применение в сложных условиях, таких как мониторинг оборудования на вулканах и глубоководных участках, и даже предложила использовать их в местах хранения ядерных отходов.

Ключевым здесь является углерод-14, сложный радиоактивный изотоп с периодом полураспада более 5700 лет. Метод Arkenlight заключается в нагревании радиоактивного углерода, превращении его в газ и позволении ему конденсироваться в искусственные алмазы. Эти алмазы становятся долговременным источником электроэнергии, поскольку углерод-14 распадается на азот-14, высвобождая электроны.

Первоначальные применения Arkenlight предусматривают маломощные сценарии, такие как зонды, исследующие внешнюю Солнечную систему, или мониторинг оборудования в удаленных и сложных местах. Небольшой выходной ток делает их пригодными для ситуаций, когда долговечность преобладает над насущными потребностями в энергии.

С другой стороны, NDB утверждает, что усовершенствовала технологию, используя микроалмазы вокруг источника излучения для рассеивания тепла и включив дополнительные функции безопасности. Они хвастаются использованием нескольких радиоизотопов, что имеет целью повысить эффективность и практичность их алмазных батарей.

Однако скептицизм возникает при рассмотрении заявлений NDB о замене литий-ионных аккумуляторов в автомобилях и смартфонах. Долговечность источников питания из изотопов с длинным периодом полураспада, таких как углерод-14, вызывает сомнения относительно их пригодности для высокомощных устройств.

Хотя NDB утверждает, что их батарея "не разрядится в течение всего срока службы устройства", практичность таких заявлений остается непонятной.

Кроме того, сохраняется беспокойство относительно конкурентоспособности по цене и возможности массового внедрения. Вопросы, поднятые скептиками два года назад, относительно практичности заявлений NDB, остаются без ответа со стороны компании.

Хотя некоторые СМИ выражают оптимизм в отношении потенциала NDB, стоит быть осторожными. Обещание вечной энергии от алмазов из ядерных отходов интригует, но практические вызовы и вопросы без ответов остаются. Поскольку эти компании расширяют границы энергетических инноваций, только время покажет истинное влияние и целесообразность алмазных батарей в нашем стремлении к устойчивому будущему.

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