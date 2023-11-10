Немножко "поржавела". Ученые показали, как выглядит осень в Японии из космоса (фото)

Исследователи показали спутниковый снимок, на котором видно, как осень окрасила цвет местных лесов в красный и коричневый.

Япония представляет собой тысячи островов, простирающихся примерно на 1 500 километров в западной части Тихого океана. Однако большую часть страны все же занимают четыре главных острова, три из которых удалось запечатлеть на снимке, пишет ESA.

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Известно, что снимок был получен миссией Copernicus Sentinel-3 й ноября 2023 года — в результате ученым удалось запечатлеть, как выглядит осень в Японии из космоса. На снимке можно рассмотреть три крупнейших острова Японии:

с севера на юг расположен Хонсю (самый большой остров);

Сикоку, расположенный ниже нижней части Хонсю;

Кюсю, расположенный внизу.

Исследователи отмечают, что Япония в основном гористая, что легко читается на снимке, а около 68% е территории покрыто лесами. Более низкие температуры и уменьшение светового дня привели к появлению осенней листвы, которая здесь в основном проявляется в оттенках красного и коричневого, особенно в верхней части изображения. К слову, цвета листьев зависят от различных пород деревьев, а также высоты и ориентации склонов.

На снимке также можно хорошо различить городские районы и обрабатываемые земли, которые резко контрастируют с серыми тонами. Большую часть территории восточного побережья Хонсю занимает столица Японии — Токио. Этот мегаполис, широко известный как Большой Токио, простирается вокруг Токийского залива и является домом для около 37 миллионов человек, что делает его крупнейшим мегаполисом в мире.

ESA показало, как выглядит осенннь Японии из космоса Фото: ESA

К слову, именно на Хонсю также находится самая высокая точка Японии — гора Фудзи, представляющая собой вулкан, который бездействует с 1707 года. Его заснеженную вершину также можно рассмотреть на снимке в виде белой точки недалеко от побережья Тихого океана, примерно в 100 км к юго-западу от Токио.

Другой вулкан можно увидеть на острове Кюсю, речь идет о Сакурадзиме, на вершине которого все еще виден шлейф дыма. Раньше это был остров-вулкан посреди залива Кагосима, а теперь это полуостров после того, как мощное извержение 1914 года соединило его с полуостровом Осуми на востоке.

Отметим, что спутники Copernicus Sentinel-3 оснащены четырьмя датчиками, которые работают сообща, что делает миссию самой сложной из всех миссий Sentinel.

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