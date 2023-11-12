Читает по губам: ученые изобрели "протез", переводящий движения в речь (фото)

Новое устройство поможет людям, которые утратили способность самостоятельно говорить, вновь общаться с окружающими.

Ученые разработали принципиально новое "речевое протезирующее устройство", достаточно маленькое, чтобы уместиться на почтовой марке, которое может считывать сложные электрические сигналы, участвующие в производстве речи. Эта инновация может произвести революцию в области коммуникации для людей с неврологическими заболеваниями, нарушающими способность говорить, такими как боковой амиотрофический склероз или синдром "запертого внутри". В отличие от чтения мыслей, данная технология направлена на обнаружение движений мышц губ, языка, челюстей и гортани, пишет ScienceAlert.

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Под руководством нейробиолога Грегори Когана и инженера-биомедика Джонатана Вивенти из Университета Дьюка команда создала электродный массив из тонкого гибкого пластика с близко расположенными электродами. Такая схема позволяет точно определять сигналы от нейронов, даже находящихся в непосредственной близости друг от друга. Устройство было протестировано на четырех пациентах, подвергшихся хирургическому вмешательству, где у исследователей был короткий промежуток времени в 15 минут для проведения эксперимента без дополнительных затрат времени на операцию.

Во время этого этапа тестирования команда успешно регистрировала активность мозга в речедвигательной коре. С помощью машинного обучения они проанализировали эти записи и достигли 84% точности в предсказании определенных звуков речи. Однако технология все еще отстает от естественной речи и имеет среднюю точность 40%.

Потенциал этой технологии вызвал значительный интерес, включая финансирование со стороны Национальных институтов здравоохранения. В настоящее время исследователи работают над созданием беспроводной версии устройства, повышая его удобство и функциональность. Это достижение является значительным шагом на пути к тому, чтобы люди с нарушениями речи могли более эффективно общаться с помощью мысли, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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