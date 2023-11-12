Момент истины: ученые выяснили, когда подростки начинают думать, как взрослые

В новом исследовании ученые подробно изучили процессы, происходящие в нашем мозге в юном возрасте и то, как они формируют не только наше поведение и мысли, но и, в буквальном смысле — часть нашего мозга.

Изучение развития мозга подростков показало, что переход к взрослому типу мышления происходит примерно в 18-20 лет, согласно комплексному анализу. Этот вывод был сделан на основе обобщения данных четырех крупных исследований, охвативших почти 10 800 человек в возрасте от 8 до 35 лет, в которых оценивались 23 показателя исполнительной функции по 17 заданиям, пишет Big Think.

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Подростковый возраст — период между половым созреванием и взрослой жизнью, характеризуется значительными психологическими, эмоциональными и социальными изменениями. Это период, известный сложным поведением, перепадами настроения, неповиновением, склонностью к рискованным действиям, включая употребление психоактивных веществ. Это также критический период для психического здоровья, характеризующийся повышенной уязвимостью к таким расстройствам, как шизофрения.

Исследование, проведенное под руководством Брендена Трево-Клемменса из Университета Миннесоты, было направлено на изучение созревания исполнительной функции, которая включает в себя когнитивные навыки высшего порядка, такие как принятие решений и планирование. Эти навыки необходимы для координации различных когнитивных способностей и поведения. Исследование показало, что значительное улучшение исполнительных функций происходит в возрасте от 10 до 15 лет и продолжается, хотя и медленнее, с 15 до 18 лет, но стабилизируется до уровня взрослых в возрасте от 18 до 20 лет.

Интересно, что префронтальная кора головного мозга, играющая ключевую роль в исполнительной функции, продолжает созревать и в двадцатилетнем возрасте. Возможно, это созревание связано с повседневной или контекстуальной изменчивостью когнитивной деятельности, которая не полностью отражается в стандартных лабораторных оценках когнитивных способностей.

Терво-Клемменс отмечает, что понимание когнитивного и мозгового созревания — это лишь один из аспектов определения окончания подросткового возраста. Эмоциональные реакции и социокультурные факторы также играют важную роль. Чтобы получить более реалистичное представление об исполнительной функции в повседневных условиях, в будущих исследованиях Терво-Клемменса и его команды будут использоваться реальные оценки, возможно, с помощью приложений для смартфонов, а также будет изучаться связь между исполнительной функцией и возникновением проблем с психическим здоровьем в подростковом возрасте.

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