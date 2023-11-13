70000 мыслей в день. Ученые показали невероятно сложное строение нашего мозга (видео)

Наш мозг считается одним из самых удивительных органов из известных нам. Он влияет на малейшие аспекты нашей жизни, даже если мы этого не замечаем. До недавнего времени он оставался огромной и запутанной загадкой для ученых.

Человеческий мозг весом около 1,3кг и состоящий примерно из 86 миллиардов нейронов, является одной из самых сложных структур во Вселенной. Ежедневно он обрабатывает более 70 000 мыслей, что представляет собой серьезную проблему для нейробиологов из-за подобной масштабности. Но современные графические технологии позволяют детально изучить разнообразные функции различных областей мозга — от формирования личности до развития языка, пишет Daily Mail.

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Наш мозг состоит из четырех основных областей: Церебрума (головного мозга), переднего мозга, среднего мозга и заднего мозга. Церебрум, включающий кору головного мозга, является основной структурой, отвечающей за высшие психические функции, такие как планирование, язык и мышление. Он состоит из четырех долей: Лобной, теменной, височной и затылочной, каждая из которых выполняет определенные функции. Например, лобная доля отвечает за планирование и эмоции, а теменная — за интеграцию сенсорной информации. Височная доля играет ключевую роль в обработке слуховой и языковой информации, а затылочная — в обработке зрительной информации.

Бродман присвоил каждой из областей мозга номер, некоторые из которых были связаны с такими функциями, как запоминание Фото: Simply Psychology

Сама кора головного мозга разделена на 52 области, известные как области Бродмана, подробно описанные Корбинианом Бродманом в 1909 году. Эти области связаны с такими функциями, как двигательные функции, обработка чисел и выше перечисленные планирование и обработка эмоций.

Передний мозг, включающий головной мозг, таламус, гипоталамус, каллозум и гипофиз, играет важнейшую роль в функционировании организма. Таламус выполняет роль сенсорной ретрансляционной станции, а гипоталамус регулирует вегетативные функции. Шишковидная железа, входящая в состав переднего мозга, контролирует наш режим сна.

Средний мозг, хотя и небольшой, необходим для передачи сигналов и пространственного восприятия. Мозжечок, одна из наиболее древних частей мозга, контролирует основные жизненные функции. Он также связан с абстрактным мышлением и творчеством.

Считается, что зона Брока, или зоны Бродмана 44 и 45, по-прежнему играет важную роль в формировании языка Фото: Wikimedia Commons

Исторически функции мозга изучались с древнегреческих времен, но значительные успехи были достигнуты в XIX и XX веках. Например, в 1861 г. Поль Брока, изучая пациента с потерей речи, выделил зону Брока, связанную с производством речи.

Наглядная демонстрация общей карты нашего мозга

Современная нейронаука рассматривает мозг как сложную взаимосвязанную сеть, отходя от идеи изолированных функциональных областей. Однако эта точка зрения не является общепринятой, и некоторые исследователи указывают на конкретные когнитивные проблемы, вызванные локальными повреждениями мозга. Тем не менее, все большее распространение получает мнение, что функции мозга более распределены, чем считалось ранее, что подчеркивает природу мозга как сети взаимосвязанных областей.