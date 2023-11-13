Укрепленное поселение энеолита: ученые исследуют трипольское городище на Ивано-Франковщине

На Ивано-Франковщине археологи исследуют поселение вблизи села Спас. Впервые о его существовании узнали в 1970-х годах, и сейчас ученые продолжили исследования.

В полевом археологическом сезоне 2023 года совместная экспедиция Института украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины и МГНО "Дубенский археологический центр" работала вблизи села Спас на Ивано-Франковщине. Команда в составе Яны Яковишиной, Марии Войтович и Максима Мельничука углубилась в исторические слои с миссией раскрыть прошлое этого места. Об этом говорится на странице Отдела археологии Института украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины.

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Это место, впервые открытое Богданом Томенчуком в 1970-х годах и тщательно исследованное летом 1984 года Ларисой Крушельницкой и Дмитрием Павливым, оказалось двухслойным укрепленным поселением времен энеолита и раннего железного века.

В этом году задачей было определить относительную хронологию трипольского этапа заселения городища Фото: Відділ археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

В этом году задачей было определить относительную хронологию трипольского этапа заселения городища. Раскопки открыли на поселении трипольское жилье (о чем свидетельствуют остатки жилых конструкций) и хозяйственную яму.

Хотя сохранился только один торец сооружения, поскольку большая часть была размыта, материалы с места подтверждают, что трипольский горизонт соответствует ВI-ВII этапу (залещицкая группа). Примечательно, что это одно из самых отдаленных трипольских поселений в Карпатском регионе в этот период.

Это одно из самых отдаленных трипольских поселений в Карпатском регионе в этот период Фото: Відділ археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

На удивление, здесь не найдено артефактов раннего железного века, однако прослежен культурный слой, богатый фрагментами глиняной посуды. К сожалению, памятник медленно поддается природным процессам, что особенно заметно в постепенном обрушении южного склона.

Примером такого разрушения является раскоп № 1 1984 года, расположенный на южном краю городища, который сначала достигал 4 метров в ширину, а сейчас — лишь 1,5 метра, что свидетельствует о постоянном ухудшении состояния городища.

Время строительства оборонительных сооружений, таких как вал и ров, на городище остается неопределенным. Несмотря на трудности, связанные с упадком городища, исследование проливает свет на уникальную страницу древней истории региона, предоставляя ценную информацию о жизни его жителей.

Хотя будущее этого археологического памятника не определено, знания, полученные во время этих экспедиций, способствуют нашему более широкому пониманию богатого культурного наследия региона.

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