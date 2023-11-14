От мышьяка к моче: что только не нашли археологи на музейных полках за 15 лет

Двое ученых последние 15 лет исследовали "одиозные материалы", найденные в археологических артефактах, таких как закупоренные бутылки или другие сосуды. Хотя их работа может показаться забавной, однако на самом деле она указывает на некоторые проблемы археологии.

В течение последних 15 лет пара ученых ставит своей целью раскрыть тайны некоторых довольно необычных предметов, скрывающихся в музейных коллекциях. Это не артефакты в стиле приключений Индианы Джонса: речь идет о бутылках из-под виски, наполненных мочой и муравьиным ядом с мышьяком, пишет Live Science.

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В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Advances in Archaeological Practice, археолог Марк С. Ворнер из Университета Айдахо и его коллега-химик Рэй фон Вандрушка поделились своими открытиями, сделанными за полтора десятилетия тщательного изучения того, что они называют "одиозными материалами", найденными в археологических артефактах по всей территории Соединенных Штатов.

Этот своеобразный квест начался в 2008 году во время масштабных раскопок города Сэндпойнт XIX века на севере Айдахо. Уорнер и фон Вандрушка наткнулись на запечатанные стеклянные бутылки с таинственным содержимым среди потрясающих 600 000 артефактов.

Решив разгадать эти тайны, они идентифицировали целый ряд веществ, включая кремы, мази, тоник с железом, древесную смолу, бутылки с надписью "яд", пули с порохом и даже человеческий зуб с цинковой пломбой.

В течение последних 15 лет пара ученых ставит своей целью раскрыть тайны некоторых довольно необычных предметов, скрывающихся в музейных коллекциях Фото: R. von Wandruszka

Одной из интересных находок стала бутылка "Восточного крема Гуро" из Калифорнии, которая оказалась хлоридом ртути — некогда популярным, но очень токсичным веществом. Другой находкой стала банка муравьиного яда от Kellogg's начала XX века, которая все еще содержит мышьяк. А в больнице в Новой Англии и на школьной площадке во Флориде обнаружили токсичные родентициды на основе фосфора и таблетки фосфида алюминия.

Хотя некоторые артефакты были просто отвратительными, как, например, бутылка виски из штата Вашингтон, содержащая мочевину (органическое соединение из мочи), другие оказались откровенно токсичными. Исследователи выделили важность знания содержимого предметов в археологических коллекциях, подчеркнув, что "разбитая ампула с фосфидом или утечка бутылки 100-летней мочи могут привести лишь к неприятной работе по очистке, но это может быть намного хуже".

Исследование указывает на необходимость для археологических коллекций идентифицировать объекты с сохраненным содержимым, а для полевых рабочих — проходить обучение по обращению с потенциально токсичными находками.

Идеальный сценарий предполагает тестирование материалов химиками-аналитиками, что часто делают с помощью инфракрасной или атомно-абсорбционной спектрометрии студенты-бакалавры Университета штата Айдахо.

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