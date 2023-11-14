Облегчение на игле: ученые выяснили, что процедуры иглоукалывания помогают при крапивнице

Новое исследование раскрыло небольшое чувство облегчения у участников, больных хронической крапивницей, при прохождении традиционной процедуры иглоукалывания.

В недавнем исследовании изучалась эффективность акупунктуры в лечении хронической спонтанной крапивницы (ХСК), более известной как хроническая крапивница. В исследовании было проведено рандомизированное контролируемое испытание, в котором приняли участие более 300 человек с диагнозом ХСК — состояние, характеризующееся повторяющимся зудом, поражением кожи или отеком в течение более шести недель без конкретных провоцирующих факторов, пишет Medical News.

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В ходе исследования, проведенного Университетом традиционной китайской медицины Чэнду, участники были разделены на три группы: одна получала четырехнедельное лечение иглоукалыванием, другая — фиктивное иглоукалывание в течение того же времени, а контрольная группа была помещена в лист ожидания. Эффект после лечения отслеживался еще в течение четырех недель. Изменения симптомов оценивались с помощью недельной шкалы активности крапивницы (UAS7). Результаты показали, что у пациентов в группе акупунктуры отмечалось более значительное улучшение показателей по шкале UAS7 по сравнению с пациентами в группах фиктивной акупунктуры и ожидания. Однако разница между группами лечения и контроля не соответствовала порогу минимальной клинической разницы, что ставит под сомнение значимость уменьшения выраженности зуда. Примечательно, что в группе иглоукалывания наблюдалась самая высокая частота легких побочных явлений.

В сопроводительной статье к исследованию, автором которой является Майк Каммингс из Британского общества медицинской акупунктуры, учеными отмечается значимость полученных результатов. На их взгляд, результаты исследования заслуживают особого внимания, поскольку они касаются эффективности акупунктуры при лечении состояния, не связанного с болью. Хотя клиническое значение этих результатов остается неоднозначным, Каммингс предлагает специалистам рассмотреть потенциальные преимущества акупунктуры в качестве дополнительной терапии при различных заболеваниях. Он также отмечает, что акупунктура часто не получает такого внимания, как другие современные методы лечения, из-за отсутствия коммерческой поддержки.

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