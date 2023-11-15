Важность привычек. Ученые узнали, что регулярное занятие спортом укрепляет кости и суставы

Новое исследование выявило, что ключевую роль в оздоровлении костей и суставов играет регулярность выполнения физических нагрузок, а не количество упражнений и их длительность.

Исследователи из Манчестерского университета обнаружили, что ежедневные занятия спортом в одно и то же время могут значительно улучшить состояние костей и суставов. Этот вывод имеет решающее значение для понимания и управления возрастным физическим спадом и такими заболеваниями, как артрит, пишет New Atlas.

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Человеческий организм работает по 24-часовому циклу, известному как циркадный ритм, который регулируется супрахиазматическим ядром головного мозга. Эти ритмы влияют на различные физиологические процессы, в том числе на внутреннюю температуру и артериальное давление. Нарушение этих ритмов связано с такими проблемами со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания.

Исследование, проведенное под руководством старшего автора Джудит Хойланд и специалиста по позвоночнику, было посвящено изучению того, как внутренние часы организма, или циркадные ритмы, влияют на нашу опорно-двигательную систему. Специалисты Манчестерского университета впервые выяснили, как циркадные ритмы влияют на межпозвоночные диски и хрящи, имеющие решающее значение для здоровья скелета. Было показано, что эти ткани, которые ранее считались изолированными от циркадных влияний мозга из-за отсутствия нервов и кровоснабжения, теперь синхронизируются с мозговым отсчетом времени.

Исследование показало, что регулярная физическая активность, соответствующая естественному циклу сна и бодрствования, помогает передавать информацию о времени от мозга к скелетным тканям, несущим вес. Такое согласование необходимо для поддержания здоровья скелета. И наоборот, несоответствие времени выполнения упражнений может привести к десинхронизации, что может нанести вред физическому здоровью.

На примере мышиной модели специалисты продемонстрировали, что нерегулярные тренировки ускоряют разрушение костной и хрящевой ткани. Исследование также показало, как физические движения в течение дня вызывают колебания содержания воды в межпозвоночных дисках и суставных хрящах, влияя на их здоровье и функционирование.

Хотя исследование проводилось на мышах, сходство в строении суставов и дисков у мышей и людей позволяет предположить, что полученные результаты применимы и к человеку. Последовательное выполнение физических упражнений позволяет выровнять работу систем организма и оптимизировать воздействие циркадных часов на кости и суставы.

Люси Дональдсон из Versus Arthritis и профессор Цин-Жун Менг из Манчестерского университета подчеркнули потенциал этого открытия для замедления прогрессирования артрита и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Регулярные физические упражнения, особенно в определенное время, могут выровнять внутренние часы организма, уменьшая разрушение костей и хрящей, заявили ученые.

Это открытие перспективно не только для населения в целом, но и для пожилых людей и спортсменов, особенно тех, кто перемещается по часовым поясам. Данное исследование подчеркивает важность соблюдения времени выполнения физических упражнений для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата и возможного замедления прогрессирования таких возрастных заболеваний, как артрит.