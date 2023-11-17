Мощный афтершок. Сегодняшние землетрясения являются отголосками 200-летних сотрясений Земли

Исследователи считают, что подземные толчки, которые сегодня фиксируют на планете, могут быть продолжением мощных землетрясений многовековой давности.

Внимание мира привлечено к Исландии, где со дня на день может извергнуться вулкан: власти уже эвакуировали жителей целого города, расположенного как раз над 15-километровым тоннелем магмы, а ученые то и дело пытаются предсказать последствия. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении связи между землетрясениями сегодня и мощными подземными толчками, сотрясающими Землю в прошлом, пишет Science Alert.

Команда проанализировала три крупнейших землетрясения в истории Северной Америки и теперь предполагает, что она, вероятно, все еще дрожит от последствий двух крупных землетрясений, произошедших на континенте более века назад.

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По словам соавтора исследования, геолога Юйсюаня Чена из Уханьского университета в Китае, некоторые ученые предполагают, что сейсмическая активность в некоторых частях стабильной Северной Америки является афтершоками землетрясений многовековой давности. В то же время другие исследователи уверены, что эти подземные толчки в основном являются фоновой сейсмичностью.

В своем исследовании Чен с коллегой Миан Лю из Университета Миссури решили использовать совершенно иной статистический метод и сосредоточились на трех крупнейших землетрясениях в истории Северной Америки:

1663 год, землетрясение в юго-восточном Квебеке Канады; 1811 год, землетрясение на границе Миссури и Кентукки; 1886 год, землетрясение в Южной Каролине.

Отметим, что все три этих региона расположены внутри континента и находятся вдали от границ тектонических плит, тем не менее все еще продолжают испытывать скопления современных подземных толчков.

Во время работы команда смоделировала сейсмическую рябь, которая могла возникнуть в результате трех крупнейших исторических землетрясений, затем ученые нанесли на карту эпицентры площадью около 250 километров. После этого команда изучила землетрясения, произошедшие вблизи этих эпицентров в последующие десятилетия, включая явные толчки магнитудой 2,5 и выше.

Чтобы понять, если связь между современными подземными толчками и землетрясениями многовековой давности ученые применили к данным метод "ближайшего соседа". Этот статистический метод предполагает, если землетрясения слишком близки в пространстве, времени и магнитуде, чтобы их можно было считать независимыми фоновыми событиями, предполагается, что одно из них породило другое.

Карта трех крупнейших землетрясений в зарегистрированной истории Северной Америки Фото: JGR Solid Earth

Результаты роботы Чена и Лю показывают, что в зависимости от размера и местоположения главного толчка в Новом Мадриде, которые все еще остаются слишком неопределенными, от 10 до 65% современных землетрясений в регионе, вероятно являются афтершоками. В то же время команда отмечает, что "реальные цифры" вероятно находятся в нижней части этой шкалы.

Отметим, что аналогичные результаты были получены для Северной Каролины — до 72% современных подземных толчков могут быть афтершоками сильного землетрясения магнитудой от 6,7 до 7,3 произошедшего в Чарльстоне (Южная Каролина) в 1886 году. В то же время в Квебеке авторы обнаружили преимущественно лишь фоновую сейсмичность, это предполагает, что афтершоки землетрясения в Квебеке 1663 года магнитудой от 6,5 до 7,5 уже исчезли.

Авторы исследования пришли к выводу, что смесь долгоживущих афтершоков и фоновой сейсмичности может быть вполне обычным явлением на стабильных континентах. В то же время ученые полагают, что длительное постсейсмическое расслабление стабильных континентов в действительности может "способствовать длительным афтершокам".

Ученые также подчеркнули, что сегодняшние дебаты относительно того, являются ли современные землетрясения в Северной Америке фоновым режимом или афтершоками, слишком упрощены. Авторы уверенны, что эти два утверждения не обязательно являются взаимоисключающими — предполагается, что истина представляет собой "смесь этих двух утверждений".

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