Может ли кетчуп заменить спортивную добавку: диетолог раскрывает правду

В последнее время пакетики этого томатного соуса становятся все более популярными среди спортсменов, они используют их для восполнения углеводов.

Не секрет, что во время изнурительных тренировок или продолжительных соревнований спортсменам необходим быстрый и легко усваиваемый источник углеводов во время длительных тренировок. Традиционно спортсмены полагались на специализированные энергетические гели, однако теперь у них появился неожиданный конкурент — пакетики кетчупа Heinz, пишет Science Alert.

Фактически именно вкус является решающим фактором при выборе энергетических добавок, в особенности, когда речь идет о напряженных усилиях на выносливость. Традиционные спортивные продукты предлагают различные вкусы, однако новым конкурентом этих добавок стал широко известный и многими любимый кетчуп. В действительности острый вкус и пикантный характер кетчупа могут понравиться далеко не всем, однако он содержит углеводы, в основном в виде саха из помидоров, которые так необходимы спортсменам во время тренировки.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам преподавателя спортивного питания в Университете Западной Шотландии Рэйчел Кимбл, наличие легкодоступного источника углеводов, такого как пакеты с кетчупом, могут обеспечить решающий заряд энергии во время тренировок или соревнований. Однако характер кетчупа может стать ограничивающим фактором.

Во-первых, спортсменам, занимающимся более длительными упражнениями, рекомендуется употреблять 30-60 г углеводов в час. Стандартные гели содержат около 25 г углеводов, тогда как пакетик кетчупа объемом 10 мл содержит всего около 2,6 г углеводов. Чтобы восполнить хотя бы нижний предел необходимых углеводов, спортсмену необходимо съесть не менее 12 пакетиков кетчупа в час.

Во-вторых, открытие пакетика кетчупа на ходу может стать настоящей проблемой — даже в домашних условиях с этим бывают проблемы, что уж говорить об открытии 12 пакетиков кетчупа в движении. В результате этот процесс может стать отвлекающим фактором, который помешает спортсмену достичь нужного результата.

В-третьих, спортивные гели часто также содержат электролиты, в том числе калий, магний и натрий. Эти электролиты теряются организмом вместе с потом во время изнурительных физических упражнений, а потому их восполнение чрезвычайно важно для предотвращения обезвоживания и мышечных спазмов. Кетчуп в действительности также содержит некоторое количество электролитов из-за содержания соли, но едва ли этого достаточно для поддержания баланса.

В-четвертых, кетчуп имеет кислый вкус из-за томатов и уксуса. В результате его употребление может вызвать изжогу и кислотный рефлюкс, что отвлечет спортсмена от максимальной производительности. Кроме того, сочетание сахара и кислоты в кетчупе может нанести ущерб здоровью зубов.

В-пятых, помидоры содержат такие соединения, как ликопин и каротиноиды. Предыдущие исследования уже показали, что эти антиоксиданты уменьшают маркеры повреждения мышц после бега на выносливость, что может оказаться полезным.

По словам Кимбл, все это свидетельствует о том, что употребление пакетиков кетчупа спортсменами попросту кажется непрактичным. Однако если вам все же хочется включить их в свой спортивный рацион, ученые советуют делать это в умеренных количествах. Кроме того стоит поэкспериментировать с соусом в тренировочном режиме, прежде чем использовать его на каких-либо соревнованиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как приготовить лучший бутерброд в мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.