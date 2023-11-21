Почему некоторые люди более восприимчивы к гипнозу: ученые нашли ответ

Исследователи обнаружили одну особенность, которая объединяет всех людей, податливых гипнозу.

Ученые давно знают, что люди по-разному воспринимают гипноз, некоторые поддаются внушению проще, чем другие. Исследователи решили выяснить, что именно провоцирует такие различия в восприимчивости людей, пишет IFLScience.

В новом исследовании приняли участие 75 добровольцев, каждый из которых прошел тест, призванный выявить их восприимчивость к гипнозу. После этого этапа было отобрано 40 человек, которые разделили на людей с высокой восприимчивостью гипноза и с маленькой.

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Затем исследователи использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы сделать запись нервной активности 40 добровольцев до и после "гипнотической индукции" (введение в транс, — ред.).

"Записывая данные ЭЭГ до и после гипнотической индукции, а также анализируя различные нейрофизиологические особенности, мы обнаружили несколько особенностей, которые различают людей с высокой и низкой степенью восприимчивости к гипнозу. Различия были видны как до индукции, так и после нее, что подчеркивает многогранную природу гипнотических феноменов", — пишут исследователи.

"Наши результаты подтвердили, что гипнотический опыт имеет многослойную нейронную основу", — продолжают ученые.

Но несмотря на это, один элемент активности мозга все же объединял всех людей, оказавшихся восприимчивыми к гипнозу. Так, различия в апериодическом показателе нейронной активности до гипнотического воздействия коррелируют с предрасположенностью человека к внушению.

Дело в том, что показания ЭЭГ состоят из двух частей, которые известны как периодические и апериодические показатели. Периодические сигналы являются колебательными, то есть повторяются через регулярные промежутки времени. Эти нейронные колебания возникают на фоне апериодических сигналов, которые не повторяются.

Вполне вероятно, что эти различия в исходных апериодических сигналах влияют на "умственную поглощенность человека, чувство расслабления и подготовку к гипнотической реакции". По мнению исследователей, эти черты обычно выше у тех, кого легче обмануть, и поэтому они могут повлиять на пригодность человека к гипнозу.

Напомним, ученые назвали 8 мифов о гипнозе, которые нам следует знать. Исследователи предупреждают, что мы можем сколько угодно быть уверены, что не подвергались гипнозу, но скорее всего это не так.